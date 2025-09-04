اردوغان و باغچلی روند صلح و تحولات سوریه را بررسی کردند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، دیدار کرد و دو طرف «روند صلح» و آخرین تحولات سوریه را مورد گفتگو قرار دادند

32 دقیقه پیش

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با دولت باغچلی، رهبر کل حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ)، روز پنج‌شنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، دیدار کرد.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی «روند صلح» موسوم به «ترکیه‌ی بدون ترور» و همچنین گفتگو درباره‌ی فعالیت‌های «کمیسیون صلح و برادری» بوده است.

در همین حال، طرفین در این دیدار، وضعیت سوریه، نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و آخرین تحولات این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

پس از پایان این دیدار، هیچ بیانیه‌ی رسمی از سوی طرفین منتشر نشد و نتایج گفتگوها برای افکار عمومی اعلام نگردید.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، در تاریخ ۲۷ فوریه سال جاری (۸ اسفند ۱۴۰۳)، با هدف به نتیجه رساندن روند جاری صلح، از حزب خود خواسته بود تا با برگزاری کنگره، سلاح‌ها را زمین گذاشته و خود را منحل کند. در پاسخ به این فراخوان، پ‌ک‌ک در روزهای ۵ تا ۷ ماه مه (۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)، دوازدهمین کنگره‌ی خود را برگزار و تصمیم به پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه و انحلال این گروه گرفت.