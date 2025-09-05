13 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده نیروهای محافظ کوردستان (زیروانی) در وزارت پیشمرگ، می‌‌گوید که فرانسه همیشه از نیروی پیشمرگ کوردستان حمایت کرده و به مبارزات و فداکاری این نیروی کورد احترام می‌گذارد.

جمعه ۵ سپتامبر، عزیز ویسی، فرمانده نیروهای محافظ کوردستان (زیروانی) در وزارت پیشمرگ، به کوردستان۲۴ گفت: کشورهای جهان با دیده اهمیت به اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگ می‌نگرند و به مبازرات و فداکاری نیروی پیشمرگ احترام می‌گذارند.

وی افزود: امروز برای کوردستان، یک روز تاریخی است، زیرا فرانسه به مبارزات و فداکاری نیروی پیشمرگ ادای احترام می‌کند.

ویسی تاکید کرد:‌ با حمایت و ایفای نقش شجاعانه پرزیدنت بارزانی، داعش در هم شکسته شد.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری می‌شود.

ب.ن