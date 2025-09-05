اخبار

عزیز ویسی: فرانسه به مبارزات و فداکاری نیروی پیشمرگ احترام می‌گذارد

عزیز ویسی، فرمانده نیروهای محافظ کوردستان (زیروانی) در وزارت پیشمرگ
عزیز ویسی، فرمانده نیروهای محافظ کوردستان (زیروانی) در وزارت پیشمرگ
کوردستان تابلوی پیشمرگ در پاریس نیروی پیشمرگ کردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده نیروهای محافظ کوردستان (زیروانی) در وزارت پیشمرگ، می‌‌گوید که فرانسه همیشه از نیروی پیشمرگ کوردستان حمایت کرده و به مبارزات و فداکاری این نیروی کورد احترام می‌گذارد.

 جمعه ۵ سپتامبر، عزیز ویسی، فرمانده نیروهای محافظ کوردستان (زیروانی) در وزارت پیشمرگ، به کوردستان۲۴ گفت: کشورهای جهان با دیده اهمیت به اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگ می‌نگرند و به مبازرات و فداکاری نیروی پیشمرگ احترام می‌گذارند.

وی افزود: امروز برای کوردستان، یک روز تاریخی است، زیرا فرانسه به مبارزات و فداکاری نیروی پیشمرگ ادای احترام می‌کند.

ویسی تاکید کرد:‌ با حمایت و ایفای نقش شجاعانه پرزیدنت بارزانی، داعش در هم شکسته شد.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری می‌شود.

ب.ن

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment