در دیدار بارزانی و ژان نوئل بارو در پاریس، تحولات منطقه و تقویت روابط مورد بررسی قرار گرفت

11 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه‌ی فرانسه، روز جمعه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)، در پاریس دیدار کردند. در این نشست، طرفین ضمن تأکید بر گسترش و تعمیق روابط دوجانبه، آخرین تحولات سیاسی منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بر اساس اطلاعات خبرنگار کوردستان ۲۴، در این دیدار موضوعاتی همچون روابط عراق و دولت اقلیم کوردستان، روند سیاسی منطقه، انتخابات آتی عراق و همچنین تهدیدات مستمر گروه داعش و راه‌های مقابله با آن به تفصیل مورد گفتگو قرار گرفت. یکی از نکات مهم مطرح شده در این نشست، برنامه‌ریزی برای سفر آتی رئیس‌جمهور فرانسه به اقلیم کوردستان بود که نشان از سطح بالای روابط راهبردی میان دو طرف دارد.

در این گفتگو، بارزانی با اشاره به روابط تاریخی میان ملت کورد و فرانسه، از حمایت‌های مستمر این کشور از نیروهای پیشمرگه و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

وزیر خارجه‌ی فرانسه: کوردها متحد همیشگی ما در نبرد با داعش هستند

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه‌ی فرانسه، پس از این دیدار در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «تقویت روابط اقلیم کوردستان و فرانسه به ثبات منطقه خدمت می‌کند.» او با تأکید بر اینکه «کوردها متحد همیشگی فرانسه در نبرد با داعش هستند»، افزود که با «بارزانی، رهبر تاریخی کورد»، راه‌های تحکیم روابط میان فرانسه، عراق و کوردستان را در راستای منافع و ثبات منطقه بررسی کرده است.

Il y aura désormais une allée des Peshmergas à Paris : reconnaissance éternelle de la France à ses frères d’armes kurdes dans le combat contre Daech. Avec Massoud Barzani, leur chef historique, nous avons évoqué le renforcement des liens entre la France, l’Irak et le Kurdistan,… pic.twitter.com/w85VqJanPi — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 5, 2025

رونمایی از تابلوی یادبود پیشمرگه در پاریس

هم‌زمان با این دیدار، روز جمعه طی مراسمی ویژه در پارک آندره سیتروئن پاریس، با حضور بارزانی از تابلوی یادبود پیشمرگه رونمایی شد. وزیر خارجه‌ی فرانسه در این باره اظهار داشت: «نام پیشمرگه در پاریس، به منزله‌ی قدردانی و به رسمیت شناختن دائمی برادران پیشمرگه ما در جنگ علیه داعش خواهد بود.»

بارزانی نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: «فرانسه در طول تاریخ همواره موضعی انسانی و دوستانه در قبال ملت کوردستان داشته و از دوران ژنرال دوگل تا به امروز، پشتیبان آرمان ملت کوردستان بوده است.» وی همچنین یادآور شد که فرانسه نخستین کشوری بود که اجازه‌ی گشایش انستیتوی کوردستان در پاریس را صادر کرد.