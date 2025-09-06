عادل باخوان: اقلیم کوردستان باید روابط خود را با لایههای اجتماعی فرانسه گسترش دهد
مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات عراق تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان باید فراتر از ارتباطات دولتی، شبکهای گسترده از روابط راهبردی با جامعهی مدنی، روشنفکران و جنبشهای اجتماعی فرانسه ایجاد کند
عادل باخوان، مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات عراق، روز جمعه ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) در گفتگویی اختصاصی با کوردستان٢٤ اظهار داشت که برای دولت اقلیم کوردستان بسیار مهم است که در مرحلهی آیندهی روابط خود با فرانسه، علاوه بر ارتباط با دولت آن کشور، با جنبشهای اجتماعی، روشنفکران، مراکز تحقیقاتی و سازمانهای جامعهی مدنی نیز ارتباط برقرار کند.
وی با اشاره به اینکه امانوئل ماکرون در آوریل سال ۲۰۲۷ از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد و احتمال به قدرت رسیدن چپ رادیکال وجود دارد، تأکید کرد: «بنابراین، اقلیم کوردستان باید از هماکنون برای این مرحله آماده شود و روابط خود را با جریان چپ رادیکال ایجاد کند.»
عادل باخوان افزود، ضروری است که اقلیم کوردستان، همانند ارامنه، لابی قدرتمندی در فرانسه ایجاد کند. وی توضیح داد: «اکنون در پارلمان و دولت فرانسه هیچ تصمیم یا قانونی علیه منافع ارامنه تصویب نمیشود، چرا که آنها پنجاه سال برای ایجاد این لابی قدرتمند تلاش کردهاند.»
مدیر مرکز فرانسوی تحقیقات عراق گفت: «اقلیم کوردستان نیاز دارد تا به عمق جامعهی فرانسه نفوذ کند و شبکهی گستردهای از روابط را با تمام اقشار و اجزای اجتماعی آن کشور ایجاد نماید.»
این تحلیل در حالی ارائه میشود که امروز جمعه، با حضور بارزانی در پارک «آندره سیتروئن» پاریس، از تابلوی پیشمرگه رونمایی شد. بارزانی در این مراسم طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی، گفت: «فرانسه در طول تاریخ همواره موضعی انسانی و دوستانه در قبال ملت کوردستان داشته است و از دوران ژنرال دوگل تا به امروز، همواره از آرمان ملت کوردستان حمایت کرده و نخستین کشوری بوده که اجازهی گشایش انستیتوی کوردستان در پاریس را داده است.»
همچنین در چارچوب سفر خود به پاریس، بارزانی وارد مقر وزارت امور خارجهی فرانسه شد و با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجهی این کشور، دیدار و گفتگو کرد.