مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان : روابط فرانسه و اقلیم کوردستان مستحکمتر میشود
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، نامگذاری مکانی به نام پیشمرگه در پاریس را نشانهی عمق روابط تاریخی میان دو ملت و قدردانی از فداکاریهای پیشمرگه در سطح بینالمللی دانست.
سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)، به کوردستان٢٤ اعلام کرد: «افتتاح یک پارک و گذرگاه به نام پیشمرگه در پاریس، نشاندهندهی استحکام روابط میان ملت فرانسه و کوردستان است.»
وی افزود: «فداکاری پیشمرگهها برای میهن، امروز به بار نشسته و جایگاه اقلیم کوردستان در سطح بینالمللی، به ویژه نزد فرانسه، رفیع است. ما در سفری به پاریس در سال ۲۰۲۳، این پیشنهاد را مطرح کردیم.»
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان تصریح کرد: «ما این پیشنهاد را به اطلاع بارزانی رساندیم و ایشان اعلام کردند در صورت اجرایی شدن، شخصاً حضور خواهند یافت. این پیشمرگه بود که در جنگ علیه داعش معادله را تغییر داد و این امر باعث شد که شمار زیادی از کشورهای جهان حمایت خود را از نیروهای پیشمرگه اعلام کنند.»
سفین دزهای با اشاره به حضور چند تن از پیشمرگههایی که در جنگ با داعش مجروح شدهاند در این مراسم، خاطرنشان کرد که فرانسه یکی از کشورهایی است که همواره از پیشمرگه پشتیبانی کرده است.
وی همچنین بیان کرد که رؤسای جمهور پیشین فرانسه همواره تلاش کردهاند روابط خود را با اقلیم کوردستان در سطح بالایی حفظ کنند و پس از کوچ اجباری سال ۱۹۹۱، ملت فرانسه از هر سو حمایتهای خود را برای مردم کورد تجدید کردند.
روز جمعه، در مراسمی در پارک «آندره سیتروئن» در پاریس، از تابلوی پیشمرگه رونمایی شد. بارزانی در این مراسم طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از سفر به پاریس و نامگذاری مکانی به نام پیشمرگه، گفت: «امروز یک روز تاریخی برای ملت کوردستان است. فرانسه در طول تاریخ همواره موضعی انسانی و دوستانه در قبال ملت کوردستان داشته است.» وی تأکید کرد که فرانسه همواره حامی آرمان ملت کورد بوده و نخستین کشور اروپایی بود که اجازهی گشایش انستیتوی کوردستان در پاریس را صادر کرد.
بارزانی در خصوص پیشمرگه اظهار داشت: «پیشمرگه وظیفهای مقدس انجام داده است، اما این احترامی که شما امروز برای پیشمرگه قائل شدید، بیانگر قدردانی از مبارزات پیشمرگه و دوستی میان ملت فرانسه و ملت کوردستان است.»