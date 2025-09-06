ائتلاف مسیحیان: نامگذاری گذرگاه پیشمرگه در پاریس یک رویداد تاریخی است

ائتلاف مسیحیان از نقش پرزیدنت بارزانی بە عنوان حامی اقلیت‌ها قدردانی کرد

10 ساعت پیش

ائتلاف مسیحیان عراق و اقلیم کوردستان با صدور بیانیه‌ای، نامگذاری گذرگاه پیشمرگه در پاریس را یک اعتراف بین‌المللی به فداکاری‌های پیشمرگه برای حفاظت از ارزش‌های انسانی توصیف و از نقش بارزانی به عنوان حامی اقلیت‌ها قدردانی کرد.

ائتلاف مسیحیان عراق و اقلیم کوردستان روز جمعه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)، به مناسبت نامگذاری گذرگاهی به نام پیشمرگه در پارک «آندره سیتروئن» پاریس، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه ضمن تشکر از دولت و ملت فرانسه برای این اقدام، آمده است: «این امر تداوم حمایت فرانسه از آرمان کورد را نشان می‌دهد. آن‌ها دوستان صادق کوردستان در مسیر صلح و آزادی هستند.» ائتلاف مسیحیان می‌افزاید: «ما در این روز تاریخی با مردم کوردستان شریک هستیم. نامگذاری گذرگاهی به نام پیشمرگه، یک اعتراف بین‌المللی به فداکاری‌های پیشمرگه در راه حفاظت از ارزش‌های انسانی است.»

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: «ما موضع بارزانی را فراموش نمی‌کنیم که به مسیحیان گفت: «کوردستان کشور شماست، با هم زندگی می‌کنیم و با هم می‌میریم».» این بیانیه همچنین از بارزانی به عنوان «حافظ اقلیت‌ها در اقلیم کوردستان، اعم از مسیحیان، مسلمانان، ایزدی‌ها، کاکه‌ای‌ها و سایر اقلیت‌ها» یاد کرده است.

ائتلاف مسیحیان عراق و اقلیم کوردستان در پایان، این رویداد تاریخی را به مردم کوردستان تبریک گفته و تأکید کرده است که در مبارزه با داعش، همگام با مبارزات و تلاش‌های آنان خواهند بود.