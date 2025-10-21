ریاست اقلیم کوردستان از هیئت بلندپایه ارتش عراق استقبال کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار هیئت ریاست اقلیم کوردستان و هیئت بلندپایه ارتش عراق، بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه تاکید شد.

ریاست اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک هیئت آن ریاست از یک هیئت بلندپایه ارتش عراق استقبال کرده است.

بر پایه بیانیه، این دیدار با حضور فوزی هریری، رئیس دیوان ریاست اقلیم، عیسی عوزیر، رئیس ستاد فرماندهی نیروی پیشمرگ و نماینده دولت اقلیم کوردستان برگزار شد.

بیانیه تاکید کرده است که در این دیدار رئیس دیوان ریاست اقلیم بر اهمیت تداوم و توسعه همکاری و هماهنگی بین نیروی پیشمرگ و ارتش عراق در راستای حفظ امنیت و ثبات کشور، تاکید کرده است.

رئیس ستاد فرماندهی ارتش عراق هم ضمن ابراز خوشحالی از همکاری‌های دوجانبه، بر آمادگی وزارت دفاع و فرماندهی ارتش عراق برای حمایت از نیروی پیشمرگ، تاکید کرده است.

حفظ امنیت مرزهای زمینی و هوایی عراق، اوضاع گذرگاه‌های مرزی نیز از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بوده‌اند.

ب.ن