1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پیش از دیدار امروز چهارشنبه ۲۲ اکتبر در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، «خوشبینی زیاد» خود را نسبت به حفظ آتش‌بس غزه، ابراز کرد.

ونس برای جلب حمایت از آتش‌بس میانجیگری شده توسط آمریکا و برنامه‌های بازسازی پس از جنگ، به اسرائیل سفر کرده است.

با وجود نگرانی‌ها در اسرائیل مبنی بر اینکه حماس از این وقفه برای تقویت حضور خود در غزه استفاده کرده است، ونس گفت که واشنگتن ضرب‌الاجلی برای خلع سلاح این گروه تحت توافق میانجیگری شده توسط آمریکا، تعیین نخواهد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد که اگر حماس به آتش‌بس پایبند نباشد، کشورهای متحد در منطقه به غزه حمله خواهند کرد تا آن را نابود کنند.

ونس در یک کنفرانس مطبوعاتی در کریات گات، شهری در جنوب اسرائیل که یک هیئت به رهبری ایالات متحده در آن بر آتش‌بس غزه نظارت دارد، گفت:«آنچه که ما در هفته گذشته دیده‌ایم، به من خوش‌بینی زیادی می‌دهد که آتش‌بس حفظ خواهد شد.» او افزود:«فکر می‌کنم همه باید به جایگاه امروزمان افتخار کنند. این امر مستلزم تلاش مداوم است. مستلزم نظارت و کنترل مداوم است.»

ونس قرار است امروز چهارشنبه در اورشلیم با رهبران اسرائیل، از جمله نتانیاهو، دیدار کند.

تنش‌هایی بر سر اجرای آتش‌بس وجود داشته است، به طوری که حماس می‌گوید برای یافتن گروگان‌های کشته‌شده اسرائیلی باقی‌مانده در زیر آوار نوار غزه به زمان و کمک فنی نیاز دارد.

روز یکشنبه، بدترین خشونت از زمان شروع آتش‌بس رخ داد. دو سرباز اسرائیلی کشته شدند که موجی از حملات هوایی تلافی‌جویانه را به دنبال داشت.

قبل از ورود ونس، ترامپ هشدار شدیدی به حماس داد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث، نوشت:«بسیاری از متحدان بزرگ کنونی ما در خاورمیانه و مناطق اطراف خاورمیانه، به من اطلاع داده‌اند که اگر حماس به رفتار بد خود ادامه دهد، از این فرصت، بنا به درخواست من، برای ورود به غزه با نیروی سنگین و «مقابله با حماس» استقبال می‌کنند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن