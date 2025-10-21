مسرور بارزانی از هیئت بلندپایه امارات متحده عربی استقبال کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم، امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر از یک هیئت بلندپایه دولت امارات متحده عربی به ریاست عبدالله ناصر لوتاه، معاون وزیر امور کابینه در امور رقابت‌پذیری و تبادل دانش، به نمایندگی از دفتر نخست وزیر امارات متحده عربی و دفتر تبادل تجربیات دولتی، استقبال کرد.

این هیئت شامل مقامات ارشد دفتر نخست‌وزیر امارات متحده عربی و وزارتخانه‌های امور کابینه، تغییرات اقلیمی و محیط زیست، مخابرات و دولت دیجیتال و بهداشت و پیشگیری بود.

مسرور بارزانی از هیئت بازدیدکننده به خاطر برگزاری برنامه تبادل تجربیات دولتی در اقلیم کوردستان و به اشتراک گذاشتن تخصص آنها با نهادهای اقلیم کوردستان قدردانی کرد. همچنین به شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس و محمد بن راشد آل مکتوم نخست‌وزیر امارات، درود فرستاد و از ایشان به خاطر حمایتشان از این ابتکار قدردانی کرد.

در بخشی از این بازدید، مقامات امارات متحده عربی و اقلیم کوردستان، نُه میزگرد متمرکز برای شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار همکاری، شامل استراتژی دولت، دیجیتالی شدن، آینده‌نگری، سرمایه‌گذاری و اقتصاد، مراقبت‌های بهداشتی، تغییرات اقلیمی، لجستیک، هوانوردی و ظرفیت‌سازی - که روابط بین دو دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند - برگزار کردند.

در طول مذاکرات، دو طرف بیش از 30 طرح مشترک با هدف انتقال تخصص امارات متحده عربی به اقلیم کوردستان را اعلام کردند. پروژه‌های کلیدی شامل ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد دولت است که اقلیم کوردستان را قادر می‌سازد تا عملکرد وزارتخانه‌ها را از طریق یک داشبورد متمرکز نظارت کند، تصمیم‌گیری را بهبود بخشد و پاسخگویی را تضمین کند. یکی دیگر از طرح‌های مهم، برنامه کدنویسان کوردستان است که تا 30000 جوان را در زمینه کدنویسی، هوش مصنوعی و سواد دیجیتال آموزش خواهد داد تا نسل جدیدی از نوآوران و کارآفرینان را توانمند سازد.

هیئت امارات متحده عربی از مشارکت و مهمان‌نوازی اقلیم کوردستان قدردانی کرد و بر تعهد خود بر تقویت همکاری در زمینه دولتداری، تحول دیجیتال و نوآوری تاکید کرد.

امارات متحده عربی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری اقلیم کوردستان است و بیش از ۱۲۰ شرکت اماراتی، از جمله ۱۵ شرکت بزرگ، در آن فعالیت دارند. کل سرمایه‌گذاری مستقیم امارات متحده عربی بیش از ۳.۳ میلیارد دلار و ۴۲۰ میلیون دلار دیگر در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. این سرمایه‌گذاری در چهار سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار شغل ایجاد کرده است.

امارات متحده عربی از اولین کشورهای خلیج بود که حضور پررنگی در اقلیم کوردستان داشت و در سال ۲۰۱۲ کنسولگری خود را در اربیل افتتاح کرد که به نقطه کانونی برای تعمیق روابط دوجانبه تبدیل شد.

نشكر ونثمن عالياً الدعم المستمر لدولة الإمارات لإقليم كوردستان، وخاصة من قبل أخينا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.https://t.co/HPwdKgewnd — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 21, 2025

ب.ن