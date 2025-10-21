38 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان برای خدمت به مردم تاسیس شده است و پایتخت اقلیم کوردستان را پناهگاه مصیب‌زدگان و آزادیخواهان، توصیف کرد.

بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر، در چارچوب کارزار انتخاباتی برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق، با شماری از شهروندان اربیل دیدار کرد.

پرزیدنت بارزانی در سخنانی خطاب به حضار، ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات گفت که باور دارد مردم در انتخابات سرنوشت خود را تعیین می‌کنند.

ایشان با تاکید بر لزوم برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در فضایی آرام، مراحل انتخاباتی که از سال ۲۰۰۵ در عراق تجربه شده‌اند را مورد توجه قرار داد و نظرات خود را در مورد قانون فعلی انتخابات عراق، بیان و تاکید کرد:«پارت دموکرات کوردستان برای خدمت به این ملت تاسیس شده است.»

همچنین با اشاره به موضع شجاعانه و دوستانه مردم اربیل در برابر عملیات نسل‌کشی بارزانی‌ها و نسل‌کشی سال ۱۹۸۸ توسط رژیم بعث، اظهار داشت:«مهربانی مردم اربیل هرگز فراموش نخواهد شد. اربیل شهر همزیستی است و دارای فرهنگ همزیستی غنی است و ما به آن افتخار می‌کنیم.»

ایشان افزود:«اربیل پناهگاه مصیب‌زدگان و آزادیخواهان است.»

پرزیدنت بارزانی در مورد روابط اربیل و بغداد گفت:«ما فکر می‌کردیم که پس از سال ۲۰۰۳، فرصتی طلایی برای هر عراقی پیش می‌آید تا حقوق و وظایف خود را محقق کند که متاسفانه دولت بغداد در این راستا به وظایف قانونی خود عمل نکرد و بسیاری از امور مربوط به اقلیم کوردستان هنوز طبق قوانین رژیم بعث انجام می‌شوند.»

ایشان ابراز امیدواری کرد که همه احزاب به قانون اساسی باز گردند، مسائل حل شوند و حقوق اساسی و قانونی مردم کوردستان دیگر نقض نشوند.

پرزیدنت بارزانی با اشاره به وضعیت اقلیم کوردستان و موضوع تشکیل کابینه جدید دولت، تاکید کرد که کابینه جدید باید قبل از انتخابات مجلس عراق تشکیل شود.

در بخش دیگری از این دیدار، پرزیدنت بارزانی درباره طرح‌های راهبردی در حال اجرا در اقلیم کوردستان، به ویژه ساخت سدها، که تاثیر قابل توجهی بر حفظ منابع آب کوردستان و کاهش بحران‌های آبی در آینده خواهد داشت، صحبت کرد.

پرزیدنت بارزانی از حضار قدردانی کرد و گفت:«اخلاق، انسانیت و شجاعت را باید از اربیل و مردم آن آموخت.»

قرار است رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ نوامبر برگزار شود.

در این انتخابات پارت دموکرات کوردستان شعار شراکت، توازن و توافق را برجسته کرده است.

ب.ن