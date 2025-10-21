اخبار

ریبر احمد می‌گوید با مقامات بلندپایه ایرانی اوضاع امنیتی منطقه را بررسی کرده‌اند

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، می‌گوید که در سفر خود به ایران با دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه آن کشور، توافق امنیتی بین عراق و ایران و ثبات منطقه را بررسی کرده‌اند.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کردیم.

وی افزود: در این دیدار تحکیم همکاری‌های امنیتی و پیگیری اجرای توافق امنیتی بین عراق و ایران را بررسی کردیم.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، در ادامه می‌افزاید که با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرده و درباره تحکیم روابط دوجانبه، ثبات منطقه و توافق امنیتی بین عراق و ایران، گفت‌وگو کرده‌اند.

