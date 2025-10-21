2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، می‌گوید که در سفر خود به ایران با دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه آن کشور، توافق امنیتی بین عراق و ایران و ثبات منطقه را بررسی کرده‌اند.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کردیم.

وی افزود: در این دیدار تحکیم همکاری‌های امنیتی و پیگیری اجرای توافق امنیتی بین عراق و ایران را بررسی کردیم.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، در ادامه می‌افزاید که با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرده و درباره تحکیم روابط دوجانبه، ثبات منطقه و توافق امنیتی بین عراق و ایران، گفت‌وگو کرده‌اند.

Continuing our official visit to the Islamic Republic of Iran, we met with Foreign Minister Mr. Abbas Araghchi to discuss enhancing bilateral relations, regional stability, and Iraq-Iran security agreement. pic.twitter.com/eME8QS8Fka — Rêber Ahmed (@RayberAhmed) October 20, 2025

As part of the official visit to the Islamic Republic of #Iran, we met today with Mr. Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council, discussing strengthening joint security cooperation and following up on the implementation of the security agreement between… pic.twitter.com/svV9rDPBcT — Rêber Ahmed (@RayberAhmed) October 20, 2025

ب.ن