مارکو روبیو در تماس با السودانی بر خلع سلاح شبهنظامیان تحت حمایت ایران در عراق تاکید کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور خارجه ایالات متحده در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، بر اهمیت خلع سلاح شبهنظامیان تحت حمایت ایران در عراق، تاکید کرد و آنها را تهدیدی بزرگ برای حاکمیت کشور و امنیت شهروندان آمریکایی و عراقی دانست.
وزارت امور خارجه ایالات متحده، در بیانیهای اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آن کشور، روز سهشنبه ۲۱ اکتبر در تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی و امنیت منطقهای را مورد توجه قرار داده است.
بر پایه بیانیه در این تماس تلفنی، روبیو ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله عراق-ترکیه را به نخست وزیر محمد شیاع السودانی تبریک گفت و تاکید کرد که این اقدام مزایای قابل توجهی برای عراق، ترکیه و مشاغل آمریکایی ایجاد خواهد کرد. این خط لوله، که مسیر کلیدی صادرات نفت خام عراق به بازارهای جهانی است، بیش از یک سال به دلیل اختلافات حقوقی و فنی قبل از بازگشایی اخیر آن متوقف شده بود.
دو طرف همچنین درباره تلاشهای جاری برای نهایی کردن توافقات تجاری ایالات متحده در عراق با هدف تقویت سرمایهگذاری و حمایت از توسعه اقتصادی عراق گفتوگو کردند.
روبیو بر اهمیت خلع سلاح شبهنظامیان تحت حمایت ایران که در عراق فعالیت میکنند، تاکید کرد و آنها را تهدیدی بزرگ برای حاکمیت کشور و امنیت شهروندان آمریکایی و عراقی دانست.
روبیو بار دیگر بر تعهد واشنگتن به تقویت همکاری خود با بغداد تاکید کرد و متعهد به حمایت مداوم ایالات متحده از حاکمیت عراق، ثبات منطقهای و رشد اقتصادی شد.
این تماس تلفنی در بحبوحه تجدید تعامل ایالات متحده با عراق پس از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان و مذاکرات جاری در مورد آینده حضور نظامی ایالات متحده در این کشور انجام میشود.
در 25 سپتامبر، نخست وزیر عراق از توافق سهجانبهای با حضور اقلیم کوردستان، شرکتهای نفتی بینالمللی و وزارت نفت فدرال عراق خبر داد. این توافق امکان ازسرگیری صادرات نفت خام از اقلیم کوردستان از طریق خط لوله عراق-ترکیه را فراهم میکند.
در همان روز، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، گفت که این توافق سهجانبه «نتیجه تلاشهای خستگیناپذیر و ماهها مذاکره توسط تیمهای همه طرفها» است. این توافق پس از ماهها مذاکرات پیچیده پس از توقف صادرات نفت از اقلیم کوردستان در مارس ۲۰۲۳ حاصل شد، زمانی که یک حکم اتاق داوری بینالمللی مستقر در پاریس، تایید بغداد را برای حمل و نقل از طریق خط لوله جیحان الزامی کرد. این توقف، یک منبع درآمد حیاتی برای هر دو دولت را قطع کرد و فشارهای مالی را تشدید و نفوذ عراق را در بازارهای جهانی انرژی محدود کرد.
ب.ن