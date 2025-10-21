تمدید اعزام نیرو به عراق و سوریه در پارلمان ترکیه تصویب شد
اربیل (کوردستان٢٤) – پارلمان ترکیه طرح اعزام نیرو به عراق و سوریه را برای سه سال دیگر تمدید کرد.
پارلمان ترکیه طرح ریاست جمهوری آن کشور مبنی بر تمدید ماموریت اعزام نیرو به عراق و سوریه برای سه سال دیگر، از تاریخ 30 اکتبر 2025 را تصویب کرد.
نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی، حزب آیوایآی و حزب ینی یول به این طرح رای مثبت دادند، در حالی که حزب جمهوریخواه خلق و حزب برابری و دموکراسی به آن رای منفی دادند.
این طرح که توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امضا شده است، تاکید میکند که تهدید تروریستی مداوم در مناطق مجاور مرزهای جنوبی ترکیه و عدم ثبات پایدار، همچنان خطرات را برای امنیت ملی ایجاد میکند.
این طرح بر تعهد ترکیه به حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و ثبات عراق تاکید میکند و در آن آمده است:«حضور مداوم عناصر پ.ک.ک و داعش در عراق و تلاشها برای جداییطلبی قومی، تهدیدی مستقیم برای صلح، ثبات و امنیت منطقهای کشورمان است. سازمانهای تروریستی، بهویژه پ.ک.ک/پ.ی.د-ی.پ.گ و داعش، همچنان در سوریه حضور دارند و همچنان تهدیدی برای کشور، امنیت ملی و غیرنظامیان ما هستند.»
در این طرح آمده است که نیروهای سوریه دموکراتیک «به دلیل دستور کار جداییطلبانه و تفرقهانگیز خود، از اقدام برای ادغام در دولت مرکزی سوریه خودداری کرده و تلاش کردهاند تا مانع پیشرفت روند ایجاد ثبات پایدار در کشور شوند.» همچنین تاکید کرده است:«نیاز به حمایت از تلاشهای بینالمللی است که با تلاشهای ملی در فرآیند توسعه مبارزه کشور با تروریسم و انتظارات و نیازهای دولت فعلی سوریه، مطابق هستند، تا پاکسازی مینهایی که بر زندگی روزمره و بازگشت غیرنظامیان تاثیر منفی میگذارند و یافتن و از بین بردن سلاحهای شیمیایی در کشور انجام شود.»
ب.ن