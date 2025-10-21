قاسم الاعرجی و فرمانده کل ارتش ایران حفظ امنیت مرزهای بین ایران و عراق را بررسی کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور امنیت ملی عراق و فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت مرزهای بین دو کشور و فعالیت‌های احزاب کورد مخالف ایران را بررسی کردند.

امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق با سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

به گزارش رسانه‌های عراقی در این دیدار حفظ امنیت مرزهای بین دو کشور، فعالیت‌های احزاب کورد مخالف ایران، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی و توافق امنیتی بین دو کشور بررسی شدند.

دفتر مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیئت بلندپایه امنیتی به ریاست قاسم‌الاعرجی در تهران با سرلشکر عبدالرحیم موسوی دیدار کرده است.

در بیانیه آمده است: در این دیدار درباره همکاری‌های امنیتی و حفظ امنیت مرزها، فعالیت‌های احزاب کورد مخالف ایران گفت‌وگو شده و تداوم همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی و جزئیات کار هیئت تشکیل شده برای پیگیری اجرای توافق امنیتی بین دو کشور بررسی شده است.

ب.ن