بنیاد خیریه‌ی بارزانی، در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳ میلیون نفر در داخل و خارج از اقلیم کوردستان خدمات ارائه کرده است

8 ساعت پیش

بنیاد خیریه‌ی بارزانی (BCF) یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۵ در اربیل تأسیس شد.

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، ریاست هیئت مؤسس این بنیاد را بر عهده دارد و به طور مستقیم بر فعالیت‌های آن نظارت می‌کند.

مدل منحصر به فرد: صفر درصد هزینه اداری

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این بنیاد آن است که هیچ مبلغی از کمک‌های دریافتی را صرف هزینه‌های اداری خود نمی‌کند و تمام وجوه اهدایی مستقیماً به دست نیازمندان می‌رسد. این رویکرد، اعتماد بالایی را در میان اهداکنندگان بین‌المللی از جمله آمریکا، آلمان، کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای این بنیاد به ارمغان آورده است.

بر اساس گزارش سالانه بنیاد خیریه بارزانی، این سازمان تنها در سال ۲۰۲۴ موفق شده است خدمات بشردوستانه متنوعی را به ۴۳۲,۷۰۶ خانواده، معادل حدود ۳,۱۲۴,۴۱۶ نفر، ارائه دهد.

پروژه‌ی «عزیزان»؛ حمایت از کودکان تا پایان تحصیلات

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بنیاد، پروژه «عزیزان» است که در چارچوب آن، از کودکان بی‌سرپرست (یتیم) تا پایان تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی حمایت مالی و معنوی به عمل می‌آید.

عمر احمد حسن، مسئول بخش افراد دارای نیازهای ویژه و زنان بی‌سرپرست، به شیما باییز، خبرنگار کوردستان ٢٤، گفت: «این بنیاد توانسته است بیش از ۱۶,۰۰۰ کودک را تحت پوشش این پروژه قرار دهد و تحولی چشمگیر در زندگی آنان، به ویژه در زمینه‌های تحصیلی و بهداشتی، ایجاد کند.»

بنیاد خیریه‌ی بارزانی علاوه بر فعالیت‌های داخلی در اقلیم کوردستان، به ده‌ها اردوگاه پناهجویان و آوارگان داخلی در اقلیم کوردستان، عراق، شمال و غرب کوردستان، ترکیه، سوریه، لبنان، بنگلادش و سودان نیز کمک‌رسانی کرده است.

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی، به خبرنگار کوردستان ٢٤ گفت: «این بنیاد با بسیاری از سازمان‌های اهداکننده و بشردوستانه بین‌المللی روابط و هماهنگی ایجاد کرده و مجوز فعالیت در چندین کشور را بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی دریافت کرده است. همزمان، ما توانسته‌ایم از طریق فعالیت‌های بنیاد، روحیه همیاری بشردوستانه ملت کورد و جنبه‌های زیبای جامعه‌ی کوردی را به تمام کشورهای جهان نشان دهیم.»