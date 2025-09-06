فرماندهی جدید سنتکام: به شراکت نظامی خود با عراق ادامه میدهیم
دریاسالار برد کوپر در اولین سفر خود به عراق و سوریه، بر تداوم همکاریهای نظامی با بغداد تأکید کرد
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که شراکت نظامی این کشور با عراق ادامه خواهد یافت. این بیانیه همزمان با سفر فرمانده جدید این نیروها به منطقه و تأکید وی بر موفقیتآمیز بودن تلاش شرکا در کاهش جمعیت اردوگاه الهول در سوریه منتشر شده است.
بر اساس اعلام سنتکام، دریاسالار برد کوپر، فرمانده جدید این فرماندهی، در سفر به عراق با نیروهای آمریکایی و نیروهای «مأموریت مشترک» دیدار و گفتگو کرد. کوپر در این دیدار تأکید کرد که هماهنگیهای نظامی با شرکای عراقی ادامه خواهد یافت.
طبق بیانیهی سنتکام، دریاسالار برد کوپر پس از عراق، به سوریه سفر کرد و از اردوگاه الهول بازدید نمود.
وی در این اردوگاه اعلام کرد: «به لطف تلاشهای جدی شرکای ما، جمعیت اردوگاه الهول به حدود ۳۰,۰۰۰ نفر کاهش یافته است که این یک پیشرفت جدید محسوب میشود.»
فرمانده سنتکام افزود: «بازگرداندن این افراد به کشورهایشان، فرصت افراطگرایی را به ویژه در میان زنان و کودکانی که در معرض تهدید قرار دارند، کاهش میدهد.»