پنج نفر به اتهام دست داشتن در قتل صفا المشهدانی دستگیر شدند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت کشور عراق، اعلام کرد که پنج نفر را به اتهام دست داشتن در قتل عضو شورای استان بغداد که همزمان نامزد ائتلاف السیاده برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق بود، دستگیر کرده است.

امروز چهارشنبه ۲۲ اکتبر، وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای، دستگیری پنج نفر را به اتهام دست داشتن در قتل صفا المشهدانی، عضو شورای استان بغداد، اعلام کرد.

بر پایه بیانیه این افراد در عملیاتی با همکاری نیروهای حشد‌الشعبی دستگیر شده‌اند.

همچنین تاکید شده است که متهمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات، جزئیات پرونده برای انظار عمومی منتشر خواهد شد.

صفا المشهدانی که همزمان نامزد ائتلاف السیاده برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق بود، صبح روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر در اثر انفجار بمب چسپنده در خودروی‌اش، در بغداد کشته شد.

خمیس خنجر، رئیس ائتلاف السیاده، ضمن ابراز خشم از این رویداد، آن را بخشی از «اقدامات تروریست‌ها برای خاموش کردن دیدگاه‌های متفاوت در کشور» توصیف کرد.

همچنین تاکید کرد که در برابر ریختن خون نامزد خود ساکت نمی‌مانند.

از طرفی دیگر محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، کشته شدن نامزد السیاده را «حمله تروریستی بزدلانه» توصیف کرد. او همچنین از جهات مربوطه در دولت عراق خواست که «ترور» نامزد السیاده را پیگیری و عاملان آن را بازخواست کنند.

ائتلاف السیاده یکی از جریان‌های سیاسی اصلی اهل سنت در عراق است.

ب.ن