مسرور بارزانی هتل سنگی بازسازی شده را افتتاح کرد + عکس
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، هتل سنگی بازسازی شده در منطقه آمیدی را افتتاح کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، هتل سنگی (بَری - حجری) را در شهرک سرسنگ از توابع آمیدی، افتتاح کرد.
این هتل که اخیرا بازسازی شده است در مساحت ۱۵ هزار متر مربع احداث شده و محل اقامت ۱۵۰ نفر را تامین میکند.
احداث هتل (بَری - حجری) در سال ۱۹۴۶ آغاز شده و در سال ۱۹۵۱ به طور رسمی افتتاح شد.
بازسازی این هتل با همان خصوصیات قدیمی در سال ۲۰۲۲ آغاز و امروز توسط نخستوزیر اقلیم افتتاح شد.
ب.ن