مسرور بارزانی: تنها امید مردم در بسیاری از شهرهای عراق کمکهای دولت اقلیم کوردستان است
اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که میخواهند بهترین زندگی را برای مردم اقلیم کوردستان فراهم کنند و باید از حقوق مردم عراق هم دفاع کنند، زیرا افرادی از بسیاری از مناطق عراق به پرزیدنت بارزانی و اقلیم کوردستان پناه میبرند.
امروز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر، مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در چارچوب کارزار انتخاباتی پارت دموکرات که با لیست شماره ۲۷۵ وارد رقابتهای انتخاباتی دور ششم مجلس نمایندگان عراق شده است، در آمیدی برای مردم سخنرانی کرد.
بارزانی گفت:«منطقه آمیدی مهد قیام و حماسههای مردم کورد بوده است. این سرزمین، سرزمین پیشمرگان و شهدای ماست. اشغالگران بارها به دنبال اشغال سرزمینهای میهن ما بودهاند، اما پیشمرگان و مردم میهنپرست ما اجازه اشغال سرزمینهایشان را ندادهاند.»
او با فراخواندن همه به حضور در پای صندوقهای رای برای خنثی کردن توطئههای دشمنان و اشغالگران، گفت:«درست است که ما پس از سقوط رژیم سابق بعث، برگ جدیدی را ورق زدیم و امید بسیاری داشتیم که دموکراسی و فدرالیسم، حقوق اساسی مردم اقلیم کوردستان را تضمین کنند. با این حال، متاسفانه، حقوق اساسی ما نقض شده است.»
مسرور بارزانی با تاکید بر اینکه اختلافات با بغداد فقط به حقوق ماهانه کارکنان محدود نمیشود، گفت:«اختلاف ما با بغداد فقط بر سر حقوق ماهانه کارکنان نیست؛ دشمنان ما بارها سعی کردهاند با موضوع حقوق ماهانه، ما را منحرف کنند. این یک حق اساسی برای مردم اقلیم کوردستان، مانند هر کس دیگری است، که حقوق خود را دریافت کنند. حقوق ما بسیار فراتر از این است.»
وی افزود:«نامزدهای پارت دموکرات کوردستان در بغداد باید از حقوق همه مردم اقلیم کوردستان و عراق دفاع کنند. زیرا در بسیاری از مناطق عراق، افرادی هستند که به پرزیدنت بارزانی و اقلیم کوردستان پناه میبرند.»
مسرور بارزانی اظهار داشت که مردم در بسیاری از شهرهای عراق به آب، برق، امنیت، مدارس و سایر امکانات رفاهی دسترسی ندارند و تنها امید آنها کمک دولت اقلیم کوردستان است.
بارزانی گفت:«ما میخواهیم بهترین زندگی ممکن را برای مردم اقلیم کوردستان فراهم کنیم. ما نمیخواهیم صرفا روی حقوق ماهانه و دستمزد تمرکز کنیم. ما میخواهیم زندگی مردم ما شبیه زندگی شهروندان کشورهای توسعهیافته باشد. ما از آنها پایینتر نیستیم.»
او با تاکید بر اینکه مردم اقلیم کوردستان باید از حقوق برابر با سایر شهروندان عراقی برخوردار باشند، گفت:«ما نمیپذیریم که در این کشور از هیچکس پایینتر باشیم.» او اظهار داشت که پارت دموکرات کوردستان پایه و اساس کورد بودن، پایه قیام و امید آینده کوردستان است.»
همچنین یادآور شد:«رژیم سابق عراق در جریان عملیات نسلکشی انفال، روستاهای اقلیم کوردستان را ویران کرد و مردم ما را قتل عام کرد. مقامات بغداد به جای پرداخت غرامت، ما را به خاطر پیشرفتها و موفقیتهایمان مجازات میکنند. آنها پولی را که ما شایسته آن هستیم، در جاهای دیگر خرج میکنند. آنها حتی آن را برای مردم خودشان خرج نمیکنند. کاش آن را برای مردم خودشان خرج میکردند، اما نمیکنند. فقط خدا میداند که آن را کجا خرج میکنند.»
معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در سخنرانی خود با اشاره به روند صلح در ترکیه، گفت:«امیدواریم روند جدید صلح موفقیتآمیز باشد تا بتوانیم روستاها و مناطق مرزی خود را بازسازی کنیم و آنها را به مراکز گردشگری بسیار توسعهیافتهای تبدیل کنیم که به نفع همه مردم کوردستان باشد.»
ب.ن