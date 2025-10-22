نخستوزیر اقلیم کوردستان افتتاح بیمارستان هتیت را تبریک گفت
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که مردم منطقه آمیدی فداکاری بسیار کردهاند و اکنون نوبت دولت است که به بهترین نحو به آنها خدمت کند.
امروز چهارشنبه ۲۲ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسم افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی هتیت در آمیدی سخنرانی کرد.
نخستوزیر، ضمن اینکه افتتاح بیمارستان را به مردم منطقه و کوردستان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که هیچکس ناچار به مراجعه به بیمارستان نباشد، اظهار داشت:«اطمینان دارم در این بیمارستان خود را به دستانی امن میسپارند و به بهترین نحو توسط پزشکان و پرستاران تحت نظارت قرار خواهند گرفت.»
بارزانی با بیان اینکه احداث این بیمارستان به درخواست مردم منطقه بوده و به آن بسیار نیاز داشتهاند. گفت:«به دستور پرزیدنت بارزانی میبایست خدمات بیشتری به این منطقه ارایه میکردیم، مردم درخواست کردند که یک بیمارستان پیشرفته برای آنها احداث شود، زیرا به خصوص در فصل زمستان به علت بارش برف انتقال بیمار به بیمارستانهای دیگر دهوک، آمیدی و اربیل دشوار بود، به همین دلیل تصمیم به احداث آن گرفته شد.»
نخستوزیر تاکید کرد:«مردم منطقه فداکاری بسیار کردهاند و چندین قیام مردم کورد در این منطقه انجام شده و اکنون نوبت دولت است که به بهترین نحو به آنها خدمت کند.»
ب.ن