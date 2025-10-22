امحای صدها کیلوگرم مواد و قرص مخدر

9 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – کمیته امحای مواد مخدر از معدوم سازی صدها کیلوگرم مواد و قرص مخدر مختلف، خبر داد.

امروز چهارشنبه ۲۲ اکتبر، کمیته امحای مواد مخدر در سازمان آسایش اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در ادامه عملیات‌های خود ۱۳۰ کیلو و ۵۵۵ گرم مواد و قرص مخدر مختلف را معدوم کرده‌اند.

مواد مخدر امحا شده مربوط به ۷۴۰ پرونده در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بوده که توسط مدیریت مبارزه با مواد مخدر به دادگاه ارجاع شده‌اند.

مواد امحا شده عبارتند از:

کریستال: ۷۵ کیلو و ۶۲۹ گرم

هروئین: ۶ کیلو و ۶۵۲ گرم

تریاک: ۱۳ کیلو و ۳۳۴ گرم

حشیش: ۱۵ کیلو و ۹۳۷ گرم

ماری‌جوانا (گیاهی): ۷ کیلو و ۵۴۲ گرم

گراس: ۱۹۰ گرم

کوکائین: ۱۰ گرم

همچنین دو هزار و ۲۶۵ ورق قرص مختلف

سیگارهای آماده: ۱۴۳ عدد

ابزار مصرف: ۵۵۰ عدد.

ب.ن