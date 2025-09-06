کابینهی لبنان طرح انحصار سلاح در دست دولت را تصویب کرد
طرح خلع سلاح حزبالله که با هدف گسترش حاکمیت دولت بر سراسر لبنان ارائه شده، با اعتراض و خروج وزرای وابسته به حزبالله و جنبش امل از جلسهی کابینه همراه شد
کابینهی لبنان، در جلسهای به ریاست نجیب میقاتی، نخستوزیر این کشور، طرح پیشنهادی ارتش برای انحصار سلاح در دست دولت را تصویب کرد. این تصمیم با اعتراض شدید برخی وزرای وابسته به حزبالله و جنبش امل مواجه شد که در واکنش به این مصوبه، جلسه را ترک کردند.
به گزارش رسانهی العربیه، این جلسه روز جمعه، ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور)، برگزار شد و خروج ۵ وزیر، نشاندهندهی عمق اختلافات سیاسی بر سر این موضوع راهبردی است.
تأکید دولت بر حاکمیت ملی و اصلاحات اقتصادی
بول مرقص، وزیر اطلاعرسانی لبنان، پس از پایان جلسه اعلام کرد که دولت از طرح ارتش برای انحصار سلاح استقبال کرده و بر لزوم گسترش حاکمیت دولت بر تمام مناطق کشور تأکید دارد. وی افزود: «هیچ سرمایهگذاری بدون انحصار سلاح در دست دولت امکانپذیر نیست و ما تعهداتی از کشورهای مختلف برای حمایت از ارتش دریافت کردهایم.»
مرقص همچنین حملات مداوم اسرائیل را محکوم کرد و خواستار پایبندی کامل این کشور به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل شد.
نخستوزیر لبنان نیز تأکید کرده است که تحقق اصلاحات اقتصادی و رشد کشور بدون تأمین امنیت و انحصار سلاح در دست نیروهای دولتی ممکن نخواهد بود. به گفتهی وزیر اطلاعرسانی، ارتش لبنان اجرای این طرح را بر اساس توانمندیهای خود آغاز کرده و گزارشهای ماهانهای از پیشرفت آن به دولت ارائه خواهد داد. جزئیات کامل این طرح محرمانه باقی مانده، اما گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که اجرای آن طی ۱۵ ماه پیشبینی شده است.
پیشینه اختلاف بر سر خلع سلاح حزبالله
موضوع انحصار سلاح و به ویژه خلع سلاح حزبالله، از زمان جنگ سال گذشته با اسرائیل که موازنه قدرت را در لبنان تغییر داد، به یکی از چالشهای اصلی این کشور تبدیل شده است. در تاریخ ۵ اوت، دولت لبنان به ارتش مأموریت داد تا طرحی جامع برای انحصار سلاح تا پایان سال جاری میلادی تدوین کند. این تصمیم در پی پیشنهادی از سوی ایالات متحده مطرح شد که شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و حمایت اقتصادی از این کشور بود. حزبالله و جنبش امل به عنوان دو نیروی سیاسی اصلی شیعه در لبنان، همواره با هرگونه طرحی برای خلع سلاح خود مخالفت کردهاند.