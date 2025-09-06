ایران بیانیهی مشترک ژاپن و استرالیا را «جانبدارانه و غیرقابلقبول» خواند
وزرای خارجهی استرالیا و ژاپن روز جمعه، ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور)، در بیانیهای مشترک از ایران خواسته بودند «به تعهدات پادمانی هستهای خود پایبند باشد
سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو، با انتشار پیامی در شبکهآغ اجتماعی اکس، به بیانیه مشترک وزرای خارجهی استرالیا و ژاپن درباره برنامه هستهای ایران به شدت واکنش نشان داد و آن را «بسیار جانبدارانه و غیرقابلقبول» توصیف کرد.
وزرای خارجهی استرالیا و ژاپن روز جمعه، ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور)، در بیانیهای مشترک از ایران خواسته بودند «به تعهدات پادمانی هستهای خود پایبند باشد، دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را فراهم کند، به نگرانیها در مورد ذخایر هستهای و غنیسازی خود رسیدگی کرده و به مذاکرات بازگردد.»
در واکنش به این بیانیه، سفارت ایران در ژاپن از استرالیا به عنوان کشوری نام برد که «همین چند روز قبل بیهیچ دلیل معقولی روابط دیپلماتیک خود با ایران را کاهش داد» و افزود که این کشور «اکنون مزوّرانه از ایران میخواهد به دیپلماسی روی آورد.» این سفارتخانه در گفت که اسرائیل و آمریکا «با حملات غیرقانونی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران، دیپلماسی را تخریب کردند» و این دو کشور «باید در قبال وضعیت فعلی مؤاخذه شوند، نه ایران.»
اوجگیری تنشها میان تهران و کانبرا
تنش دیپلماتیک میان ایران و استرالیا پس از آن بالا گرفت که احمد صداقی، سفیر ایران در کانبرا، به اتهام دخالت جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودیستیزانه در سیدنی و ملبورن، از این کشور اخراج شد. بر اساس اطلاعات سازمان امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت دو حمله در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» سیدنی و کنیسه «آدس اسرائیل» ملبورن را بر عهده داشته است؛ اتهامی که تهران آن را رد میکند.
در پی این تحولات، دولت استرالیا فعالیت سفارت خود در تهران را متوقف و تمام کارکنان خود را از ایران خارج کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهی ایران نیز روز پنجشنبه، ۱۳ شهریور، خروج سفیر استرالیا از ایران را تأیید کرده بود.