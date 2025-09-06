هشدار ناظران سیاسی: عملیات نظامی علیه «هسد» روند صلح را نابود میکند
همزمان با افزایش تهدیدهای ترکیه برای انجام عملیاتی جدید علیه نیروهای سوریه دموکرات، ناظران سیاسی هشدار میدهند که هرگونه اقدام نظامی، تلاشها برای صلح را بینتیجه خواهد گذاشت
در بحبوحهی تلاشها برای آغاز یک فرآیند صلح جدید در ترکیه، تهدیدهای مقامات این کشور برای انجام عملیات نظامی علیه نیروهای سوریه دموکرات (هسد) در شمال و شرق سوریه ادامه دارد. این امر نگرانیها را نسبت به آینده روند صلح و احتمال آغاز یک درگیری نظامی دیگر افزایش داده است.
دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (مهپ)، به احتمال انجام یک عملیات فرامرزی با مشارکت آنکارا و دمشق اشاره کرده است. همزمان، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه (آک پارتی)، مدعی شده که «هسد به دنبال نابودی فرآیند صلح در ترکیه است.» این اظهارات، گمانهزنیها درباره یک عملیات نظامی قریبالوقوع را تقویت کرده است.
دیدگاههای متناقض تحلیلگران
اویتون اورهان، هماهنگکننده مرکز مطالعات خاورمیانه (ORSAM)، معتقد است که ترکیه برای موفقیت دولت جدید سوریه، به ثباتی نیاز دارد که از طریق راهحلهای سیاسی به دست میآید. او میگوید: «حملات اسرائیل و درخواستهای دروزیها و هسد برای تداوم خودمختاری، گزینه مداخله نظامی را مطرح میکند. با این حال، عملیات نظامی بیش از آنکه یک انتخاب اصلی باشد، هشداری برای آینده است.»
اورهان افزود: «مسئله هسد تنها بر اساس امنیت ترکیه حل نخواهد شد و روند صلح در ترکیه نیز در خطر است. اگر در سوریه یک راهحل نظامی رخ دهد، روند صلح ترکیه فرو میپاشد و حتی اگر این روند موفق شود، ممکن است سودی برای سوریه نداشته باشد.»
از سوی دیگر، پروین بولدان، عضو هیئت امرالی، اعلام کرد که عبدالله اوجالان، رهبر پارت کارگران کوردستان (پکک)، گفته است: «سوریه و مناطق کوردستانی آن خط قرمز من هستند» و این موضوع را با دولت ترکیه نیز در میان گذاشته است.
پروفسور حسن اوکتای، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قفقاز (KAFKASAM)، تأکید کرد که «چنین عملیاتی رخ نخواهد داد» و ترکیه باید «علاوه بر موفقیت احمد شرع، گزینههای دیگری را نیز در نظر بگیرد.» وی افزود: «احتمال عملیات علیه یگانهای مدافع خلق (یپگ) در دستور کار نیست. اگر چنین احتمالی وجود داشت، ترکیه میتوانست همزمان با عملیات اسرائیل علیه حزبالله، با استناد به همان نگرانیهای امنیتی و با رضایت جامعه بینالمللی، علیه یپگ در سوریه اقدام کند. ترکیه باید با عقلانیت، نتایج تعاملات میان یپگ و دولت مرکزی را به دقت زیر نظر داشته باشد.»
موضع رسمی وزارت دفاع ترکیه
وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای اعلام کرده است که ادغام احتمالی هسد در ارتش سوریه را «تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه» میداند و اشاره کرده است که «در زمان مناسب، برای تأمین امنیت خود و ثبات سوریه» از دمشق حمایت خواهد کرد.