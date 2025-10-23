ترامپ با هدف توافق با شی جین پینگ به آسیا میرود
اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است این هفته سفر بزرگی به آسیا داشته باشد و همه نگاهها به دیدار مورد انتظار با شی جین پینگ، رهبر چین است که پیامدهای بزرگی برای اقتصاد جهانی دارد.
ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال انجام یک "سفر بزرگ" به مالزی، ژاپن و کره جنوبی است، این اولین سفر او به این منطقه از زمان بازگشت به کاخ سفید در جریان اعمال تعرفهها و ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
بخش زیادی از این سفر همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. کاخ سفید تقریبا هیچ جزئیاتی ارائه نکرده و ترامپ هشدار داده است که ممکن است نشست مورد انتظار او با شی در کره جنوبی در بحبوحه تنشهای جاری حتی اتفاق نیفتد.
اما ترامپ به روشنی گفته است که امیدوار است یک توافق "خوب" با چین منعقد کند و به جنگ تجاری تلخ بین دو اقتصاد بزرگ جهان که باعث شوک جهانی شده است، پایان دهد.
در همین حال، کشورهای میزبان قرار است فرش قرمز پهن کنند تا مطمئن شوند که در سمت درست این مرد ۷۹ ساله غیرقابل پیشبینی باقی میمانند و بهترین معاملات ممکن را در مورد تعرفهها و کمکهای امنیتی به دست میآورند.
مالزی و ژاپن
انتظار میرود اولین توقف او در مالزی برای اجلاس ۲۶ تا ۲۸ اکتبر، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن) باشد، گروهی که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود چندین بار از آن صرف نظر کرد.
ترامپ قرار است یک قرارداد تجاری با مالزی امضا کند، اما مهمتر از آن، نظارت بر امضای توافق صلح بین تایلند و کامبوج است، زیرا او همچنان به دنبال جایزه صلح نوبل است.
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، روز چهارشنبه گفت:«رئیس جمهور ترامپ مشتاق است نتایج مثبتتری از مذاکرات صلح بین تایلند و کامبوج ببیند.»
مقامات هر دو کشور به خبرگزاری فرانسه گفتند که رئيس جمهور ایالات متحده همچنین ممکن است در حاشیه این اجلاس با همتای برزیلی خود، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، دیدار کند تا روابط، پس از ماهها خصومت بهبود یابد.
انتظار میرود توقف بعدی ترامپ توکیو باشد، جایی که او میتواند با سانای تاکایچی محافظهکار که این هفته به عنوان اولین نخست وزیر زن ژاپن منصوب شده است، دیدار کند.
ژاپن از بدترین تعرفههایی که ترامپ برای پایان دادن به آنچه که او توازن تجاری ناعادلانهای مینامد که «ایالات متحده را غارت میکند» بر کشورهای جهان اعمال کرده، جان سالم به در برده است.
در عین حال، ترامپ میخواهد ژاپن واردات انرژی از روسیه را متوقف کند و همچنین از توکیو خواسته است که از متحدان غربی در افزایش هزینههای دفاعی پیروی کند.
شی جین پینگ در کره جنوبی؟
اما انتظار میرود اوج این سفر در کره جنوبی باشد، جایی که قرار است ترامپ در 29 اکتبر برای اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) وارد شود - و احتمالا با شی جین پینگ ملاقات کند.
اولین دیدار بین این دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت میتواند جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن را آرام کند، اما محدودیتهای پکن در مورد عناصر خاکی کمیاب نیز ترامپ را خشمگین کرده است.
ترامپ در ابتدا تهدید به لغو جلسه و اعمال تعرفههای جدید کرد، قبل از اینکه بگوید بالاخره این کار را انجام خواهد داد. اما او روز سهشنبه افزود که هنوز «شاید این اتفاق نیفتد.»
او روز چهارشنبه گفت که امیدوار است با شی جین پینگ در مورد «همه چیز» به توافق برسد و همچنین امیدوار است که رهبر چین بتواند «تاثیر زیادی» بر وادار کردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به پایان دادن به جنگ اوکراین داشته باشد.
تحلیلگران هشدار دادند که انتظار هیچ پیشرفتی نداشته باشند.
رایان هاس، عضو ارشد موسسه بروکینگز، گفت:«این دیدار به جای نقطه عطفی در روابط، یک نقطه داده در امتداد یک پیوستار موجود خواهد بود.»
کره جنوبی که به دنبال توافق تجاری خود است، طبق گزارشها در حال بررسی گام نادر اعطای نشان بزرگ موگونگهوا - بالاترین نشان این کشور - به ترامپ در طول سفرش است.
کره شمالی نیز در دستور کار خواهد بود. این کشور روز چهارشنبه، تنها چند روز قبل از سفر ترامپ، چندین موشک بالستیک شلیک کرد.
ترامپ گفته است که امیدوار است پس از چندین دیدار در طول دوره اول ریاست جمهوری ایالات متحده، با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کند، اما هیچ تاییدی مبنی بر اینکه کاخ سفید این بار به دنبال یک دیدار جدید است، وجود ندارد.
ایافپی/ب.ن