پیتر گریتس که به عنوان یکی از دوستان برجسته‌ی ملت کورد در اروپا شناخته می‌شد، در سال ۱۹۹۶ «خانه‌ی کورد» را با هزینه شخصی خود در بروکسل تأسیس کرد و زندگی خود را وقف حمایت از فرهنگ و پناهجویان کورد کرد

5 ساعت پیش

پیتر گریتس، بنیان‌گذار «خانه‌ی کورد» در بلژیک و از دوستان شناخته‌شده‌ی ملت کورد، در سن ۹۵ سالگی درگذشت. گریتس همواره به صورت آشکار از مردم کوردستان حمایت می‌کرد و در سال ۱۹۹۶ با سرمایه و توان شخصی خود، «خانه کورد» را در بروکسل تأسیس کرد؛ مرکزی که سال‌هاست میزبان فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و هنری جامعه‌‌ی کورد است.

«خانه کورد» در بلژیک به عنوان مکانی مهم برای آموزش زبان مادری به کودکان کورد شناخته می‌شود تا زبان و فرهنگ کوردی در میان نسل‌های جدید زنده بماند و توسعه یابد.

علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و پروژه‌های روشنگرانه، پیتر گریتس به عنوان حامی و پشتیبان پناهجویان کورد در بلژیک نیز شهرت داشت. او با دلسوزی و روحیه‌ای دوستانه با کوردها همکاری می‌کرد و می‌کوشید به آن‌ها برای ساختن یک زندگی جدید در بلژیک یاری رساند.

همسر پیتر گریتس، پروین جمیل پاشا که کوردتبار است، در حال حاضر سرپرستی «خانه‌ی کورد» در بلژیک را بر عهده دارد.

پیکر گریتس روز، شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، در بروکسل به خاک سپرده می‌شود. درگذشت او ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه‌ی کورد در بلژیک محسوب می‌شود.