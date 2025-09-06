صادرات ۴۵ تن سماق از منطقه آکره به ترکیه

تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای حمایت از محصولات داخلی و بازاریابی برای آن‌ها در سطح بین‌المللی موجب افزایش قیمت و سودآوری این محصولات برای کشاورزان شده است

5 ساعت پیش

در چارچوب تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای صادرات محصولات داخلی به بازارهای جهانی، ۴۵ تن سماق تولید شده در منطقه آکری، به کشور ترکیه صادر می‌شود.

مسعود محمد علی، یکی از بازرگانان منطقه، به کوردستان ٢٤ گفت: «ما ۴۵ تن سماق قرمز و مرغوب را برای صادرات به ترکیه آماده کرده‌ایم. قیمت هر کیلو از این محصول بین ۵,۰۰۰ تا ۵,۷۰۰ دینار عراقی است و اگر این محصول صادر نمی‌شد، قیمت آن تا این حد افزایش نمی‌یافت.»

وی افزود: «چند روز پیش ۸ تن سماق را به ترکیه صادر کردم و اکنون ۴۵ تن دیگر آماده ارسال است که طی روزهای آینده فرستاده خواهد شد. این فرآیند تا پیش از شروع فصل بارندگی ادامه خواهد داشت.»

افزایش درآمد کشاورزان با صادرات

این بازرگان تأکید کرد: «صادرات سماق سود قابل توجهی برای کشاورزان دارد. کشاورزان منطقه ما به دلیل قیمت و بازار مناسب، اهمیت ویژه‌ای برای کشت این محصول قائل هستند. اگر قیمت آن خوب نبود، شاید کشاورزان تمایلی به کشت سماق نداشتند.»

او توضیح داد: «سال گذشته که سماق به ترکیه صادر نشد، ما هر کیلو را به قیمت ۳,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ دینار خریداری کرده و به قیمت ۴,۲۵۰ دینار می‌فروختیم.» وی در پایان از رئیس دولت اقلیم کوردستان به دلیل حمایت از صادرات محصولات داخلی و تسهیل امور در گذرگاه ابراهیم خلیل و فرودگاه اربیل تشکر کرد.

بازارهای جهانی مقصد سماق کوردستان

سیروان، یکی دیگر از بازرگانان منطقه، گفت: «من سماق را به چندین کشور اروپایی و آسیایی از جمله چین، نروژ، سوئد، دانمارک، آلمان، هلند، ایران، ترکیه و اردن صادر کرده‌ام.»