فواد حسین: توافق اربیل و بغداد قریبالوقوع است
وزیر خارجهی عراقاعلام کرد که کمیتههای تخصصی گزارش نهایی خود را برای تصمیمگیری به شورای وزیران ارائه خواهند داد
فواد حسین، وزیر خارجهی عراق، در حاشیه مجمع انرژی بغداد به خبرنگاران گفت که مذاکرات میان اربیل و بغداد پیشرفت چشمگیری داشته است و انتظار میرود به زودی به توافق نهایی دست یابند.
وزیر خارجهی عراق اظهار داشت: «مذاکرات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال در خصوص درآمدهای غیرنفتی بسیار رو به جلو بوده است. معتقدم در روزهای آینده به تفاهم خواهیم رسید.» وی افزود: «مشکل اصلی میان شرکتهای نفتی و دولت اقلیم یا شرکتهای نفتی و دولت فدرال نبوده است، بنابراین به زودی شرکتهای نفتی و دولتهای اقلیم و فدرال به نتیجه خواهند رسید.»
فواد حسین همچنین تصریح کرد: «امیدواریم کمیتهها تا روز دوشنبه کارهای خود را به پایان برسانند تا گزارشها روز سهشنبه برای تصمیمگیری مثبت به شورای وزیران ارائه شود.» او در پایان خاطرنشان کرد که در مورد درآمدهای غیرنفتی به تفاهم رسیدهاند، زیرا مبنای این تفاهم، قوانین موجود بوده است.