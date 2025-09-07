مایلز کاگینز: ازسرگیری صادرات نفت نیازمند توافق جدید و مکتوب است
سخنگوی انجمن صنعت نفت کوردستان (اپیکور) علام کرد که شرکتهای نفتی برای ازسرگیری صادرات نفت به زمان و توافقی جدید نیاز دارند
مایلز کاگینز، سخنگوی انجمن صنعت نفت کوردستان (اپیکور)، روز شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان٢٤ اظهار داشت: «بیش از دو سال و نیم از توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان میگذرد و هنوز تاریخ مشخصی برای ازسرگیری آن وجود ندارد.»
کگینز تصریح کرد که وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان، وزارت نفت فدرال، شرکتهای نفتی عضو اپیکور و شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) برای دستیابی به یک توافقنامهی کتبی در حال مذاکرهی مستمر هستند. وی تأکید کرد: «شرکتهایی که من نمایندگی آنها را بر عهده دارم، در ازای فروش نفت، خواهان یک توافق مکتوب هستند.»
سخنگوی اپیکور همچنین فاش کرد که دولت آمریکا برای تشویق نخستوزیر عراق به امضای یک توافقنامهی کتبی جهت ازسرگیری صادرات نفت تلاش کرده است.
وی در مورد تصمیمگیری شرکتها گفت: «هر شرکت نفتی خود تصمیم میگیرد که چه زمانی صادرات را از سر بگیرد، اما همانطور که میدانید، اپیکور همواره اعلام کرده که نیازمند یک توافق کتبی است. شرکتهای ما میخواهند شرایط و حقوقشان تضمین شود و به شروط مالی مندرج در قراردادها احترام گذاشته شود.»
اظهارات مقامات عراقی
این اظهارات در حالی بیان میشود که روز شنبه، فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، در حاشیهی مجمع انرژی بغداد به خبرنگاران گفته بود: «مشکلی میان شرکتهای نفتی و دولت اقلیم کوردستان یا دولت فدرال وجود نداشته است و طی روزهای آینده، شرکتهای نفتی و دولتهای اقلیم و فدرال با یکدیگر به نتیجه خواهند رسید.»
از سوی دیگر، علی نزار، مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، در پاسخ به خبرنگار کوردستان٢٤ گفته بود: «از جانب ما همه چیز در مورد توافقها و قراردادها نهایی شده و تمام آمادگیها برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان انجام شده است. ما اکنون منتظر ارسال نفت هستیم.»
همچنین، باسم خضیر، معاون وزارت نفت عراق، در پاسخ به کوردستان٢٤ اعلام کرده بود: «موضوع ازسرگیری صادرات نفت بیشتر به دولت اقلیم کوردستان و شرکتها بستگی دارد. ما تمام تسهیلات لازم را برای دریافت نفت اقلیم و صادرات مجدد آن فراهم کردهایم. انشاءالله در روزهای آینده با دولت اقلیم و شرکتهای نفتی بر سر این موضوع به توافق خواهیم رسید.»