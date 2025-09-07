دبیرکل ائتلاف مسیحیان اعلام کرد برخی گروه‌های شبه‌نظامی اراده‌ی مسیحیان را در بغداد مصادره کرده‌اند اما با حمایت پرزیدنت بارزانی از تکرار این تجربه در اقلیم کوردستان جلوگیری شد

9 ساعت پیش

آنو جوهر، دبیرکل ائتلاف مسیحیان، ضمن رد اصلاحیه‌ی قانون اوقاف ادیان در عراق، اعلام کرد که این قانون دور از خواست و اراده‌ی پیروان ادیان اصیل این کشور است.

او در گفت‌وگو با کوردستان٢٤ اظهار داشت: «برخی افراد با زور اسلحه و به شیوه‌ی گروه‌های شبه‌نظامی، اراده‌ی مسیحیان را در بغداد مصادره کرده و کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند. آن‌ها قصد داشتند همین تجربه را در اقلیم کوردستان نیز تکرار کنند، اما با حمایت بارزانی از این اقدام جلوگیری شد.»

انتقاد از قانون جدید اوقاف

جوهر تصریح کرد: «پاتریارک‌نشین کلدانی، به عنوان بزرگ‌ترین کلیسای مسیحی در عراق و اقلیم کوردستان، رسماً مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کرده است، زیرا چندین بند آن را علیه مسیحیان می‌داند.» وی افزود: «یکی از ایرادات این است که مسیحیت یک طایفه نیست؛ ما بخشی از چیزی نیستیم، بلکه خود یک دین مستقل هستیم و جزئی از هیچ دین دیگری به شمار نمی‌رویم.»

کاهش اختیارات رهبران دینی

دبیرکل ائتلاف مسیحیان همچنین به تغییر نحوه‌ی انتصاب رئیس دیوان اوقاف اشاره کرد و گفت: «طبق قانون جاری، رئیس دیوان باید از سوی رهبران دینی نامزد و سپس با حکم نخست‌وزیر منصوب شود. اما اکنون این حق را از رهبران دینی سلب کرده و مستقیماً به نخست‌وزیر عراق واگذار کرده‌اند تا بدون رجوع به رهبران ادیان، رئیس دیوان را منصوب کند.»

تغییر نام و ماهیت دیوان اوقاف

انو جوهر افزود: «نام این دیوان، «دیوان اوقاف ادیان مسیحی، ایزدی و صابئی مندائی و سایر ادیان» بود، اما در اصلاحیه‌ی جدید، نام مسیحی، ایزدی و صابئی مندائی را حذف کرده و آن را به «دیوان اوقاف ادیان» تغییر داده‌اند. همزمان، به رئیس و هیئت وزیران عراق این اختیار داده شده است که یک دین را به رسمیت بشناسند یا آن را رد کنند. این در حالی است که نمی‌توان دینی را که پیش از تشکیل دولت عراق وجود داشته، با تصمیم هیئت وزیران رد کرد.»