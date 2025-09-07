آتشسوزی در منطقه سیتَک؛ ١٥٠ هکتار مرتع و جنگل طعمه حریق شد
پلیس جنگل و محیط زیست استان سلیمانیه اعلام کرد که آتشسوزی گسترده در مراتع و جنگلهای طبیعی حومهی روستاهای «تگران» و «بازگیر» با تلاش نیروها و ساکنان محلی مهار شد
پلیس جنگل و محیط زیست استان سلیمانیه در بیانیهای اعلام کرد که حدود ١٥٠ هکتار از مراتع و جنگلهای طبیعی در محدودهی ناحیهی سیتک، به ویژه در اطراف روستاهای «تگران» و «بازگیر»، دچار حریق شد.
بر اساس این بیانیه، پس از وقوع آتشسوزی، یگانی از مرکز پلیس جنگلبانی سیتک با همکاری و هماهنگی بخش پلیس جنگلبانی شارباژیر و تیمهای دفاع مدنی چهارتا، سیتک و سلیمانیه به محل حادثه اعزام شدند و با کمک ساکنان منطقه موفق به مهار آتش شدند.
پلیس افزوده است که طبق برآوردهای اولیه، حدود ١٥٠ هکتار از پوشش گیاهی و جنگلهای طبیعی منطقه در این آتشسوزی از بین رفته است.
در پایان این بیانیه تأکید شده که تحقیقات برای یافتن علت اصلی وقوع این حریق ادامه دارد.