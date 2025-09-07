سخنگوی هیئت محیط زیست اقلیم کوردستان اعلام کرد پروژه‌های راهبردی دولت از جمله تأمین برق ۲۴ ساعته و ایجاد کمربند سبز، به پاکسازی هوا و کاهش چشمگیر آلاینده‌ها منجر شده است

12 ساعت پیش

سنعان عبدالله، سخنگوی هیئت محیط زیست اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان٢٤ اعلام کرد که دولت اقلیم کوردستان پروژه‌های متعددی را با هدف پاکسازی محیط زیست کوردستان اجرا کرده است.

وی افزود، پروژه‌ی تأمین برق پایدار، ایجاد کمربند سبز و معافیت گمرکی برای واردات خودروهای دوستدار محیط زیست (خودروهای برقی) از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

تأمین برق پایدار و حذف آلاینده‌ها

سخنگوی هیئت محیط زیست اقلیم کوردستان اظهار داشت: «کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان با شعار «حفاظت از محیط زیست یک وظیفه‌ی ملی است» برای بهبود کیفیت هوا و محیط زیست کوردستان تلاش کرده است. پروژه‌ی روشنایی (تأمین برق) یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌رود که علاوه بر بهره‌مندی بیش از ۴ میلیون شهروند از برق ۲۴ ساعته، باعث خاموش شدن ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه مولد برق در سراسر اقلیم کوردستان شده است.»

سنان عبدالله تأکید کرد که خاموش شدن این مولدها، علاوه بر از بین بردن آلودگی صوتی، هوای شهرها را تا حدود ۵۰ درصد پاک‌تر کرده و از نشت پسماندهای زیان‌بار آن‌ها به خاک جلوگیری کرده است.

توسعه‌ی فضای سبز و مدیریت منابع آبی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های دیگر دولت اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت: «ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر اربیل، پروژه‌ی امدادرسانی آب اربیل و معافیت گمرکی برای واردات خودروهای برقی، از دیگر اقدامات مهم در این زمینه بوده‌اند.»

او همچنین تأثیر احداث سدها و آب‌بندها بر بهبود آب‌وهوای اقلیم کوردستان را مثبت ارزیابی کرد و بستن پالایشگاه‌های غیرقانونی را عاملی مؤثر در پاکسازی بخش بزرگی از محیط زیست دانست.

تعهدات بین‌المللی و تأثیرات گسترده

سنان عبدالله این تلاش‌ها را نشان‌دهنده‌ی پایبندی دولت اقلیم کوردستان به توافق‌نامه‌ی پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانست و افزود: «اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، نه تنها محیط زیست و آب و هوای کوردستان در وضعیت بسیار بدتری قرار می‌گرفت، بلکه در سطح بین‌المللی نیز تأثیرات منفی برای اقلیم کوردستان به همراه داشت.»

وی در پایان با اشاره به پروژه‌ی کمربند سبز اربیل به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی دولت، گفت: «این پروژه با افزایش سرانه‌ی فضای سبز، به کاهش دمای هوا، کاهش انتشار گازهای آلاینده و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.»