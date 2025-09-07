اربیل میزبان ششمین نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری و املاک
نمایشگاه سرمایەگذاری و املاک با مشارکت ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور جهان در پایتخت اقلیم کوردستان برگزار میشود
ششمین نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری و املاک از ۹ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴) در اقلیم کوردستان برگزار خواهد شد.
برگشت آکرهای، سخنگوی هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان٢٤ اعلام کرد که این نمایشگاه یکی از بزرگترین رویدادهای عراق در حوزهی سرمایهگذاری و املاک محسوب میشود.
به گفتهی آکرهای، حدود ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور مختلف از جمله ترکیه، ایران، عمان، امارات، یونان، قطر، لبنان، آلمان، عربستان سعودی، چین، ایتالیا و اسپانیا در این رویداد مشارکت خواهند داشت. این نمایشگاه به مدت چهار روز، هر روز از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۶:۰۰ عصر برای بازدید عموم باز خواهد بود.
فرصتی برای همکاری و اشتغالزایی
سخنگوی هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان تأکید کرد که این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای شرکتهای داخلی و خارجی جهت امضای تفاهمنامه و قراردادهای مشترک فراهم میکند. همچنین شهروندان میتوانند از این فرصت برای خرید واحدهای مسکونی در پروژههای معرفیشده استفاده کنند.
وی در پایان افزود: «یکی از شروط هیئت سرمایهگذاری برای تمام پروژهها، تخصیص ۷۵ درصد از فرصتهای شغلی به نیروی کار داخلی است. این نمایشگاهها فرصت مناسبی برای جویندگان کار است تا رزومهی خود را به شرکتهای حاضر ارائه دهند و شانس اشتغال پیدا کنند.»