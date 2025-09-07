شورش اسماعیل: نام پیشمرگه به نمادی جهانی تبدیل شده است
وزیر پیشمرگهی اقلیم کوردستان با استقبال از نامگذاری خیابانی به نام پیشمرگه در پاریس، اعلام کرد که این نام اکنون در سراسر جهان به یک نماد شناختهشده تبدیل شده است
شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگهی اقلیم کوردستان، روز شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: «نام پیشمرگه در تمام جهان به یک نماد تبدیل شده و شهروندان اروپایی و آمریکایی با آن آشنا هستند.»
وی با بیان اینکه «پیشمرگه در قلب جهانیان جای دارد»، افزود: «پیشمرگه برای درهم شکستن تروریستها دهها هزار شهید تقدیم کرده است و نامگذاری هر مکانی به نام پیشمرگه، اقدامی شایستهی تقدیر است.»
این اظهارات پس از آن بیان شد که روز جمعه ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)، بارزانی در مراسمی در پارک «آندره سیتروئن» پاریس، پایتخت فرانسه، از تابلوی «خیابان پیشمرگه» رونمایی کرد. در این مراسم، آن هیدالگو، شهردار پاریس، شماری از مقامات اداری، شخصیتهای فرهنگی فرانسه، هیئتی از استان اربیل، پیشمرگههای پیشکسوت و کوردهای مقیم اروپا حضور داشتند.
در این مراسم، شهردار پاریس در سخنانی نقش پیشمرگه و اقلیم کوردستان را ستود. پس از آن، بارزانی با ابراز خرسندی از سفر به پاریس و نامگذاری خیابانی به نام پیشمرگه، سخنرانی کرد و در پایان، مدال افتخار را به یکی از جانبازان جنگ علیه داعش اهدا نمود.