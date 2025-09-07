دبیرکل ائتلاف مسیحی، پیش‌نویس قانون اصلاحیه‌ی دیوان اوقاف ادیان مسیحی، ایزدی و صابئی مندائی را توهین‌آمیز خواند

1 ساعت پیش

آنو جوهر، دبیرکل ائتلاف مسیحی، روز شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای، پیش‌نویس قانون اصلاحیه‌ی دیوان اوقاف ادیان مسیحی، ایزدی و صابئی مندائی را رد و آن را توهینی به این ادیان توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: «در شرایطی که کشور از وضعیت حساس و شکننده‌ای عبور می‌کند، برخی افراد با پیشنهادهای هدفمند و غیرقابل قبول، به شأن و جایگاه کلیساها و حقوق پیروانشان تعدی می‌کنند.» ائتلاف مسیحی در عراق و اقلیم کوردستان، بر اساس تعهد خود به دفاع از موجودیت اصیل مسیحیان و حفظ حرمت کلیساها و نمادهای دینی، حمایت کامل خود را از موضع کاردینال مار لوئیس رؤفائل ساکو، رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، به‌ویژه در رد این پیش‌نویس، اعلام می‌دارد.

دلایل مخالفت با پیش‌نویس قانون

آنو جوهر دلایل رد این پیش‌نویس را که با فشار رئیس فعلی دیوان اوقاف ارائه شده، به شرح زیر اعلام کرد:

۱. توهین به جایگاه کلیساها: این پیش‌نویس با تقلیل جایگاه کلیساها و رهبران روحانی آن‌ها از «شخصیت حقوقی» تاریخی به «شخصیت معنوی»، توهینی آشکار به شأن آن‌ها محسوب می‌شود.

۲. حذف هویت دینی: تقلیل دادن مسیحیان و سایر ادیان به «طائفه»، در حالی که آن‌ها ادیانی اصیل، مستقل و به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و تاریخ هستند، به معنای حذف هویت دینی آن‌هاست.

۳. نقض اراده‌ی اکثریت: کلیسای کلدانی که ۸۵٪ مسیحیان عراق را تشکیل می‌دهد، خروج خود را از این شورا اعلام کرده است. هر تصمیمی بدون نمایندگی رسمی آن‌ها به منزله‌ی نقض اراده‌ی اکثریت مسیحیان عراق است.

۴. نقض رویه‌های قانونی: انتخاب رئیس دیوان باید از طریق رأی‌گیری توسط رؤسای کلیساها و نمایندگان ادیان صورت گیرد، نه با انتصاب مستقیم توسط نخست‌وزیر، آن‌گونه که در این پیش‌نویس پیشنهاد شده است.

دبیرکل ائتلاف مسیحی تأکید کرد: «این پیش‌نویس تلاشی برای تحمیل قیمومیت سیاسی و دینی بر کلیساهاست که کاملاً مردود است و ما به عنوان مسیحی تحت هیچ شرایطی آن را نمی‌پذیریم.» وی افزود این طرح تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به وضعیتی غیرعادی است که توسط گروه‌های مسلحی که برای ربودن نمایندگی مسیحیان در نهادهای دولتی نفوذ کرده‌اند، تحمیل شده است.

آنو جوهر در پایان هشدار داد: «هرگونه تلاش برای تصویب این پروژه با مخالفت قاطع ما روبه‌رو خواهد شد و ما به همراه تمام مسیحیان کلدانی، آشوری، سریانی و ارمنی با تمام ابزارهای قانونی، از جمله برگزاری تظاهرات مدنی، با آن مقابله خواهیم کرد.» وی از نخست‌وزیر و ریاست پارلمان عراق خواست تا به مسئولیت قانونی خود در حفاظت از موجودیت مسیحیان عمل کرده و این‌گونه طرح‌ها را که به همزیستی و صلح اجتماعی آسیب می‌زند، رد کنند.