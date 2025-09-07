یک روزنامه بریتانیایی فاش کرد که دولت این کشور در نظر دارد مهاجران را از هتل‌ها به پایگاه‌های نظامی سابق منتقل کند.

1 ساعت پیش

روزنامه‌ی «تلگراف» بریتانیا گزارش داد که مقامات این کشور قصد دارند مهاجران را به پایگاه‌های نظامی سابق خود منتقل کنند.

این روزنامه، روز یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، برنامه‌های دولت را که قرار است در هفته‌های آینده منتشر شود، فاش کرده و اشاره کرده است که مهاجرانی که در هتل‌های پناهندگان اسکان داده شده‌اند، به پادگان‌ها منتقل خواهند شد.

شابانا محمود، وزیر امور داخلی بریتانیا، پس از اینکه از سوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، مأمور رسیدگی به مسئله مهاجرانی شد که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند، قرار است سیاست‌های جدید دولت را اعلام کند.

همچنین، مقامات بریتانیا قصد دارند ده‌ها هتلی را که مهاجران در آن‌ها اسکان داده شده‌اند، تعطیل کنند. بر اساس گزارش این روزنامه، مقامات بریتانیا در حال نهایی کردن توافقی با آلمان در مورد تبادل مهاجران هستند.

بریتانیا در اوت گذشته (مرداد ۱۴۰۴) نیز توافق مشابهی را با فرانسه امضا کرده بود.

تعداد مهاجران غیرقانونی که در سال ۲۰۲۴ از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیده‌اند، به بیش از ۳۶ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است. همچنین، دولت بریتانیا روزانه میلیون‌ها پوند برای پذیرش و اسکان پناهندگان در هتل‌ها هزینه می‌کند.