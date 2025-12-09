1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان، با وقوع سیل در برخی مناطق اقلیم که تلفات جانی و خسارت مالی در پی داشت، حمایت کامل خود را از مردم سیل‌زده و آسیب‌دیدگان، اعلام کرد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۹ دسامبر، پس از وقوع سیل در برخی مناطق اقلیم کوردستان که تلفات جانی و خسارت مالی در پی داشت، پیامی منتشر کرد.

رئیس اقلیم در پیام خود به بستگان قربانیان تسلیت گفت و با ساکنان مناطق سیل‌زده ابراز همدردی کرد. همچنین ابراز امیدواری کرد که مجروحان به زودی بهبود یابند.

نچیروان بارزانی، تاکید کرد که در این شرایط ناهموار حمایت کامل خود را از مردم شهر سیل‌زده چمچمال و آسیب‌دیدگان، اعلام می‌کند.

رئیس اقلیم اعلام کرد که همه نهادهای مربوطه در دولت مامور شده‌اند که به سرعت به کمک آسیب‌دیدگان بشتابند و کمک‌های لازم را ارایه دهند، تا خسارات کمتر شوند و از زندگی هم‌میهنان محافظت شود.

بارش باران از بعدازظهر امروز سه‌شنبه در مناطق مختلف اقلیم کوردستان شدت گرفت و به خصوص در شهر چمچمال در استان سلیمانیه موجب وقوع سیل شد که در اثر آن دو نفر جان خود را از دست دادند.

سیل همچنین در کرکوک جان دختر نُه ساله را گرفت و در اثر آن یک نفر ناپدید شده است.

کلیه نهادهای مربوطه اقلیم کوردستان به حالت آماده باش درآمده‌اند.

ب.ن