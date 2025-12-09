نخستوزیر: وزارتخانههای مربوطه و مدیریتهای محلی مامور شدهاند به کمک سیلزدگان بشتابند
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پیامی به بستگان قربانیان سیل تسلیت گفت و تاکید کرد که وزارتخانههای مربوطه و مدیریتهای محلی را مامور کرده است که به کمک سیلزدگان بشتابند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۹ دسامبر، در پی قربانی شدن شماری از هممیهنان در اثر وقوع سیل، پیامی منتشر کرد.
در پیام نخستوزیر آمده است:«متاسفانه به علت وقوع سیل، دو هممیهن در شهرک شورش از توابع شهر چمچمال جان خود را از دست دادند و خانه و مدارس و ادارات دولتی، آسیب دیدند.»
نخستوزیر همچنین به بستگان قربانیان تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی و برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی کرد.
مسرور بارزانی، تاکید کرد که وزارتخانههای مربوطه و مدیریتهای محلی را مامور کرده است که به کمک سیلزدگان بشتابند و کمکهای لازم را ارایه دهند.
بارش باران از بعدازظهر امروز سهشنبه در مناطق مختلف اقلیم کوردستان شدت گرفت و به خصوص در استان سلیمانیه موجب وقوع سیل شد.
کلیه نهادهای مربوطه اقلیم به حالت آماده باش درآمدهاند.
ب.ن