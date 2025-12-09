2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی به بستگان قربانیان سیل تسلیت گفت و تاکید کرد که وزارتخانه‌های مربوطه و مدیریت‌های محلی را مامور کرده است که به کمک سیل‌زدگان بشتابند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۹ دسامبر، در پی قربانی شدن شماری از هم‌میهنان در اثر وقوع سیل، پیامی منتشر کرد.

در پیام نخست‌وزیر آمده است:«متاسفانه به علت وقوع سیل، دو هم‌میهن در شهرک شورش از توابع شهر چمچمال جان خود را از دست دادند و خانه و مدارس و ادارات دولتی، آسیب دیدند.»

نخست‌وزیر همچنین به بستگان قربانیان تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی و برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی کرد.

مسرور بارزانی، تاکید کرد که وزارتخانه‌های مربوطه و مدیریت‌های محلی را مامور کرده است که به کمک سیل‌زدگان بشتابند و کمک‌های لازم را ارایه دهند.

بارش باران از بعدازظهر امروز سه‌شنبه در مناطق مختلف اقلیم کوردستان شدت گرفت و به خصوص در استان سلیمانیه موجب وقوع سیل شد.

کلیه نهادهای مربوطه اقلیم به حالت آماده باش درآمده‌اند.

ب.ن