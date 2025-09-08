مشاور محیط زیست دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که اقلیم کوردستان در زمینه‌ی حفاظت از محیط زیست از عراق پیشرفته‌تر است

3 ساعت پیش

عبدالرحمان صدیق، مشاور محیط زیست در هیئت وزیران اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: «اقلیم کوردستان در بسیاری از زمینه‌ها از عراق پیشرفته‌تر است.»

وی افزود که یکی از شعارهای اصلی کابینه‌ی نهم دولت، «محیط زیست کوردستان بزرگترین سرمایه است» بوده و هیئت وزیران اقلیم کوردستان در این راستا ۱۵ دستورالعمل ویژه در حوزه محیط زیست صادر کرده است.

اقدامات دولت برای بهبود محیط زیست

عبدالرحمن صدیق، در ادامه توضیح داد که دولت اقلیم کوردستان در تمام استان‌ها و ادارات مستقل، ادارات محیط زیست تأسیس و کارمندانی را برای آن‌ها استخدام کرده است. به گفته‌ی او، ۴۴۰ فارغ‌التحصیل رشته‌ی محیط زیست به عنوان ناظر در بخش خصوصی مشغول به کار شده‌اند. وی همچنین تأکید کرد که پروژه‌های روشنایی تأثیر مثبتی بر پاکیزگی محیط زیست خواهند داشت و وضعیت زیست‌محیطی اقلیم کوردستان از خوب به سمت عالی در حرکت است و دو منطقه در اربیل از هوای پاک در بهترین سطح برخوردار هستند.

این مشاور هیئت وزیران با اشاره به اینکه سطح کیفیت هوای پاکِ اقلیم کوردستان در حد متوسط ارزیابی می‌شود، گفت: «۲۵ درصد از برق اقلیم از منابع پاک تأمین می‌شود و نخست‌وزیر بر پاک نگه داشتن محیط زیست تأکید دارد.» وی در پایان خاطرنشان کرد که محیط زیست مرزهای سیاسی و اداری نمی‌شناسد و توجه به هوای پاک امری ضروری است.