فیلم مستند بلند «آواز بال‌ها»، به نویسندگی و کارگردانی هیمن خالدی، از شهر "شنو" (اشنویه)ی شرق کوردستانبرای نمایش در سی‌امین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم بوسان، در آسیا راه یافت.

2 ساعت پیش

هیمن خالدی، کارگردان این مستند، در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ درباره‌ی فیلم و حضور آن در جشنواره گفت که داستان فیلم به صورت موازی، زندگی در هم تنیده‌ی سه زوج را روایت می‌کند.

به گفته‌ی وی، این مستند در روستای «دره‌تفی» از توابع شهر مریوان در شرق کوردستان فیلم‌برداری شده است؛ روستایی که ساکنان آن در کنار تعداد بسیار زیادی لک‌لک زندگی می‌کنند.

روایت مهاجرت و پیوندهای انسانی

داستان این مستند بر زندگی «پوره خَجه» (عمە خدیجه)، زنی سالخورده، متمرکز است که شصت و چهارمین سال زندگی مشترک خود را با همسر صد ساله‌اش سپری می‌کند. او هم‌زمان در تلاش است تا لک‌لک بال‌شکسته‌ای را درمان کند تا آن پرنده بتواند به سایر لک‌لک‌ها که برای کوچ آماده می‌شوند، بپیوندد. در همین حال، دختر پوره خَجه تصمیم گرفته است برای پیوستن به همسرش به اروپا مهاجرت کند.

پیام اصلی فیلم «آواز بال‌ها»، تلاشی برای نمایش مهاجرت بدون پیش‌داوری و ارائه‌ی نگاهی نو به زندگی روستایی است؛ نگاهی که نه از زاویه‌ی نوستالژیک یا محرومیت، بلکه از دیدگاهی انسانی و همدلانه به این مفاهیم می‌پردازد.

تولیدی چهارساله و مشترک

هیمن خالدی افزود که مراحل تحقیق و تولید این مستند چهار سال به طول انجامیده است. اینا تیدژووا (گلیزر گردن‌زری) از گرجستان، سرگل مرادی از ایران و زینه برویانی از بلژیک، تهیه‌کنندگان مشترک این فیلم هستند. «آواز بال‌ها» یکی از فیلم‌های شاخص جشنواره بوسان امسال محسوب می‌شود که فرصتی جدید برای مخاطبان جهانی فراهم می‌کند تا با نگاهی متفاوت با مفاهیمی چون کوچ و روابط خانوادگی آشنا شوند.