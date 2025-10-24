برگزاری مسابقه دو ماراتن به مناسبت روز جهانی رماتیسم در اربیل

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – به مناسبت روز جهانی رماتیسم، در پایتخت اقلیم کوردستان، با هدف آگاهی بخشی عمومی در مورد بیماری‌ پوکی استخوان، مسابقه دو ماراتن برگزار شد.

امروز جمعه ۲۴ اکتبر، اتحادیه پزشکان کوردستان در هماهنگی با انجمن رماتیزم و توانبخشی کوردستان و همکاری انجمن سلامت ارتپدی عراق، با هدف آگاهی بخشی عمومی، در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، مسابقه دو ماراتن برگزار کرد.

شوان قادر، رئیس انجمن رماتیزم، به کوردستان۲۴، گفت: بیش از ۲۰۰ نفر در این ماراتن شرکت کردند که با هدف آگاهی بخشی عمومی در مورد بیماری‌ پوکی استخوان برگزار شد، به خصوص برای افراد بالای ۵۰ سال که می‌توانند از طریق ورزش از آن جلوگیری کنند.

وی افزود: بیشتر افراد مُسن، پزشکان و ورزشکاران در این ماراتن شرکت کرده‌اند که به مناسبت روز جهانی رماتیسم برگزار شد.

ب.ن