ایران میگوید هر حمله جدیدی «شکست دیگری» خواهد بود
اربیل (کوردستان٢٤) – ایران روز پنجشنبه ٢٣ اکتبر، پس از آنکه رئیس دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد گفت که در صورت شکست تلاشها برای دیپلماسی با تهران، از احتمال «استفاده مجدد از زور» هراس دارد، نسبت به حملات جدید به کشورش هشدار داد.
در اواسط ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران و جنگی را آغاز کرد که در طی آن ایران با حملات موشکی و پهپادی پاسخ داد.
در طول جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل سایتهای نظامی و هستهای ایران و همچنین مناطق مسکونی را هدف قرار داد و ایالات متحده بعدا با حملات به تاسیسات هستهای کلیدی به آن پیوست.
این درگیری، مذاکرات هستهای بین تهران و واشنگتن را که در ماه آوریل آغاز شده بود، از مسیر خود خارج کرد. آتشبس بین ایران و اسرائیل از ۲۴ ژوئن برقرار شده است.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبهای با روزنامه سوئیسی لو تمپس که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت:«اگر دیپلماسی شکست بخورد، من از استفاده مجدد از زور هراس دارم.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه گفت که مشخص نیست اظهارات گروسی «از روی نگرانی یا به عنوان یک تهدید» بوده است.
او در ویدئویی که توسط وزارت امور خارجه منتشر شد، افزود:«اما کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند باید درک کنند که تکرار یک تجربه شکستخورده تنها به شکست دیگری منجر خواهد شد.»
تنشها بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافت و تهران همکاری خود با آژانس را به دلیل آنچه که آن را عدم محکومیت کافی حملات اسرائیل و آمریکا توصیف کرد، به حالت تعلیق درآورد.
در ماه سپتامبر، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر یک چارچوب همکاری جدید توافق کردند، اما چند هفته بعد، پس از آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان بازگشت تحریمهای سازمان ملل را که تحت توافق هستهای ۲۰۱۵ لغو شده بودند، آغاز کردند، تهران آن چارچوب را نامعتبر دانست.
آن توافق در سال ۲۰۱۸، زمانی که ایالات متحده به طور یکجانبه در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد، عملا از بین رفت.
گروسی در مصاحبه خود گفت که ایران از زمان جنگ «محدودیتهایی را برای بازرسیها اعمال کرده است زیرا از امنیت خود هراس دارد» و فقط «به ندرت» به بازرسان اجازه ورود میدهد.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران تنها کشور بدون سلاح هستهای است که اورانیوم را تا ۶۰ درصد غنی میکند، نزدیک به آستانه ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت بمب.
گروسی گفت:«اگر ایران گامهای بعدی را بردارد، مواد کافی برای حدود ۱۰ بمب هستهای خواهد داشت. با این حال، ما هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد تهران به دنبال دستیابی به سلاحهای هستهای بوده است.»
خبرگزاری فرانسه/ب.ن