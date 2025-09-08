برگزاری رزمایش نظامی مشترک نیروهای سوریه دموکراتیک و ائتلاف در شمال حسکه

نیروهای سوریه دموکراتیک (هه‌سه‌ده) و نیروهای ائتلاف بین‌المللی رزمایش نظامی مشترکی را در حومه‌ی شهرک تل تمر در شمال حسکه برگزار کردند

2 ساعت پیش

شب گذشته، نیروهای سوریه دموکراتیک (هه‌سه‌ده) و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در پایگاه نظامی ائتلاف واقع در روستای «قصرک» در حومه‌ی شهرک تل تمر در شمال حسکه، یک رزمایش نظامی مشترک برگزار کردند.

به گفته‌ی ساکنان محلی، در این رزمایش هواپیماهای نظامی ائتلاف در ارتفاع بسیار پایین بر فراز این روستا به پرواز درآمدند و جنگنده‌ها نیز تا سحرگاه به عملیات خود ادامه دادند.

یک منبع نظامی در نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد که صدای انفجارهای شنیده‌شده از پایگاه نظامی «قصرک» در چارچوب تمرین‌ها و رزمایش‌های نظامی مشترک میان هه‌سه‌ده و نیروهای ائتلاف بوده است.

نیروی عملیات مشترک نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هفته‌ی گذشته، نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای ائتلاف رزمایش نظامی مشابهی را به مدت پنج روز برگزار کردند که شامل پرواز تعداد زیادی جنگنده، انفجارها و تیراندازی‌های گسترده بود.