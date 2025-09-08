وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در کنفرانس اقتصادی مشترک با آمریکا، بر امنیت و ثبات اقلیم به عنوان یک مقصد مطمئن برای تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید کرد

47 دقیقه پیش

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، ، در یک کنفرانس اعلام کرد: «از مشارکت در تقویت روابط میان آمریکا و اقلیم کوردستان و به اشتراک گذاشتن ارزش‌های مشترک خرسندم.»

وزیر امور داخلی بر تداوم توسعه‌ی روابط تأکید کرد و به سفر موفقیت‌آمیز چند ماه پیش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به آمریکا اشاره نمود. به گفته‌ی ریبر احمد، این سفر فصل جدیدی در دیپلماسی و تجارت میان دو طرف گشود و این پیام روشن را ارسال کرد که اقلیم کوردستان مکانی قابل اعتماد، باثبات و امن برای تجارت و سرمایه‌گذاری است.

وی تأکید کرد که پیام امروز او همان پیام نخست‌وزیر در مورد آینده است که شامل داشتن یک رابطه‌ی مستحکم و ملموس با آمریکا و بازرگانان آمریکایی می‌شود.

نقش دولت اقلیم در تأمین امنیت

ریبر احمد به عنوان وزیر امور داخلی، نقش دولت اقلیم کوردستان در تأمین امنیت داخلی و ثبات را تشریح کرد که شامل پلیس، دفاع مدنی، امنیت مرزها، واکنش سریع و مدیریت بحران‌ها می‌شود.

در خصوص ثبات، وزیر امور داخلی اشاره کرد که تهدیدات داعش هنوز پایان نیافته و این گروه در مناطق مورد مناقشه، به‌ویژه میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراقی، فعال است. وی تصریح کرد که نیروهای اقلیم به همراه ائتلاف بین‌المللی به مقابله با این تهدیدات در مرزها ادامه می‌دهند.

وی همچنین افزود: «متأسفانه برخی از شبه‌نظامیان تلاش کرده‌اند به زیرساخت‌های اقلیم کوردستان حمله کنند که این امر موجب بی‌ثباتی می‌شود. از آنجایی که شراکت با شرکت‌های آمریکایی بسیار مهم است، می‌خواهیم برای ثبات زیرساخت‌هایمان با آمریکایی‌ها هماهنگ باشیم و از طریق فناوری و همکاری مشترک، این شراکت را تقویت کنیم.»