کنسول آمریکا: میخواهیم شرکتهای بیشتری را از آمریکا به کوردستان بیاوریم
کنسول کل ایالات متحده، روابط تجاری با اقلیم کوردستان گسترش خواهد یافت و تمرکز همکاریها از حوزهی امنیتی به حوزهی تجاری منتقل میشود
روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، کنفرانس مشترک تجاری و اقتصادی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت آمریکا با حضور سرمایهگذاران و بازرگانان دو طرف، به منظور گفتگو دربارهی فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان، در اربیل آغاز به کار کرد.
وندی گرین، کنسول کل ایالات متحده آمریکا، در این کنفرانس گفت: «از میزبانی اقلیم کوردستان برای فراهم کردن این فرصت برای بازرگانان و سرمایهگذاران آمریکایی سپاسگزارم.»
وی افزود که رهبری اقلیم کوردستان از بخش تجاری آمریکا حمایت کرده است و باید با همکاری مشترک برای آینده تلاش کنیم. گرین اشاره کرد که پیش از این، همکاریها بر حوزهی امنیتی متمرکز بوده، اما اکنون میخواهند شراکتی بر پایهی تجارت بنا کنند.
کنسول کل ایالات متحده فاش کرد که با شماری از رهبران دولت اقلیم کوردستان دیدار و از مناطق کوردستانی بازدید کرده و با دانشگاهیان و بازرگانان اقلیم گفتگو داشته است. به گفتهی او، همگی میپرسیدند گام بعدی چیست و پاسخ من «تجارت» بود. وی افزود که دونالد ترامپ نیز تأکید کرده که تمام تمرکز باید بر تجارت باشد، نه مسائل دیگر.
گرین با بیان اینکه این شراکت به چندین دهه قبل بازمیگردد، تأکید کرد که روابط میان آمریکا و کوردستان ارزشمند است و میخواهند این همکاری را از طریق تجارت و انرژی ادامه دهند.
وندی گرین تأکید کرد که علاوه بر انرژی، باید بر حوزههای دیگر مانند آموزش و بهداشت نیز تمرکز شود و گفت: «میخواهیم شرکتهای بیشتری را از آمریکا به کوردستان بیاوریم و روابط تجاری خود را تقویت کنیم.» وی در پایان خاطرنشان کرد که در کنار فرصتها، چالشهایی نیز وجود دارد و هدف از برگزاری چنین کنفرانسهایی، رفع بخشی از این چالشها برای پیشرفت بیشتر است که به نفع اقلیم کوردستان و آمریکاست.