سفین دزهای: توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان ۲۸ میلیارد دلار به عراق زیان وارد کرده است
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد گفتگوها برای ازسرگیری نفت کوردستان ادامه دارد
سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که اقلیم کوردستان توانسته است جایگاه اقتصادی قدرتمندی برای خود ایجاد کند و با بهرهگیری از تجربیات دیگر کشورها، پیشرفت چشمگیری در توسعهی اقتصادی داشته باشد.
دزهای با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان به عنوان یک بازار بزرگ و باز برای بخش خصوصی دیده میشود، اظهار داشت: «سیاست دولت اقلیم کوردستان، اهمیت دادن ویژه به این بخش با هدف تنوعبخشی به اقتصاد و گشودن درها به روی سرمایهگذاری خارجی است.»
وی همچنین به وجود قانون مناسب سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان اشاره و تأکید کرد که علیرغم چالشهای موجود میان اربیل و بغداد، این موانع مانع توسعهی روابط اقتصادی با کشورهای خارجی نخواهد شد.
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توقف صادرات نفت پرداخت و گفت: «متأسفانه این فرآیند مدت زیادی به طول انجامیده است. از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ (۵ فروردین ۱۴۰۲) تاکنون، عراق و اقلیم کوردستان به دلیل توقف صادرات نفت، بیش از ۲۸ میلیارد دلار زیان دیدهاند.»
وی افزود: «در حالی که عراق بر اساس حکم دادگاه پاریس قصد داشت از ترکیه غرامت دریافت کند، ترکیه هنوز این حکم را اجرا نکرده است. انتظار برای دریافت حدود یک و نیم میلیارد دلار در شرایطی که زیانی ۲۸ میلیارد دلاری ثبت شده، از منظر حسابداری اقدامی غیرمنطقی است.»
دزهای تأکید کرد که گفتگوها برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم در اسرع وقت و اطمینانبخشی به شرکتهای نفتی جهت دریافت مطالبات مالیشان ادامه دارد.
سفین دزهای به حملات پهپادی به میدانهای نفتی اقلیم اشاره کرد و گفت که این حملات با واکنش تند آمریکا مواجه شده است. وزیر خارجهی آمریکا در تماسی تلفنی با دولت عراق، نارضایتی خود را به صراحت ابراز کرده و بر لزوم حفظ امنیت و ثبات تأکید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: «آمریکا خواهان روابطی مستحکم با بغداد و حل مشکلات است، اما در عین حال از منافع خود محافظت میکند، بهویژه که دو شرکت از چهار شرکتی که هدف قرار گرفتند، آمریکایی بودند. به همین دلیل، آمریکا خواستار حفاظت از این مناطق است.»
او در پایان اعلام کرد که یک هیئت سرمایهگذاری آمریکایی به همراه همتایان خود در اقلیم کوردستان برای یافتن راههای همکاری و توسعهی پروژههای مشترک در تمام زمینهها فعالیت میکنند.