وزیر کشاورزی اقلیم کوردستان: بر برندسازی و صادرات محصولات داخلی تمرکز داریم

بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب، ضمن تأکید بر سیاست دولت اقلیم کوردستان برای صادرات محصولات کشاورزی، اعلام کرد که پرداخت مطالبات گندم‌کاران در حال پیگیری است

8 ساعت پیش

بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سیاست دولت اقلیم، برندسازی و صادرات محصولات کشاورزی کشاورزان کوردستان به خارج از کشور است. وی افزود: «در این راستا، تمام تسهیلات لازم برای افرادی که قصد صادرات محصولات را دارند فراهم می‌شود و تمرکز ما بر ارتقای کیفیت برای حفظ اعتبار اقلیم در بازارهای جهانی است.»

طالبانی با تأکید بر حمایت مستمر از کشاورزان، به تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان در سال جاری اشاره کرد و گفت: «برای پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات کشاورزان، با وزارت بازرگانی و دولت فدرال عراق در تماس هستیم و لازم است وزارت بازرگانی اقلیم این موضوع را با وزارت بازرگانی در بغداد پیگیری کند.»