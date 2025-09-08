محمد شیاع سودانی برای سخنرانی در شورای آتلانتیک شمالی عازم بروکسل شد

نخست‌وزیر عراق به دعوت رسمی دبیرکل ناتو و به منظور سخنرانی در برابر شورای آتلانتیک شمالی، راهی بروکسل شد

1 ساعت پیش

دفتر نخست‌وزیری عراق، روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر این کشور، به دعوت رسمی مارک روته، دبیرکل ناتو، برای سخنرانی در شورای آتلانتیک شمالی، عازم بروکسل شده است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که پیش‌تر در روز یکشنبه، ۲۴ اوت ۲۰۲۵ (۳ شهریور ۱۴۰۴)، خبرنگار کوردستان۲۴ به نقل از یک منبع بلندپایه‌ی دولت عراق گزارش داده بود که سفارت آمریکا دستور خروج نیروهای آمریکایی از دو پایگاه نظامی عین الاسد و ویکتوریا را صادر کرده و این نیروها به صورت مرحله‌ای خارج خواهند شد.

این منبع افزوده بود که بخشی از نیروهای آمریکایی از این دو پایگاه خارج شده‌اند و طی چند روز آینده، این دو پایگاه به طور کامل تخلیه خواهند شد. به گفته‌ی وی، در پایگاه عین الاسد حدود دو هزار سرباز آمریکایی و در پایگاه ویکتوریا واقع در فرودگاه بغداد نیز شماری دیگر از سربازان مستقر بوده‌اند.

در همین راستا، حسین علاوی، مشاور نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه، ۱۷ اوت ۲۰۲۵ (۲۷ مرداد ۱۴۰۴) به خبرگزاری رسمی عراق گفته بود: «دولت عراق به برنامه‌ی خود مبنی بر تقویت نیروهای مسلح، پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی و انتقال روابط امنیتی به یک رابطه‌ی دفاعی دوجانبه‌ی پایدار متعهد است.»

علاوی افزود که عراق با کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی برای پایان دادن به مأموریت این ائتلاف بر اساس یک جدول زمانی مشخص در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به توافق رسیده است. بر اساس این توافق، مأموریت ائتلاف در بغداد و پایگاه عین الاسد در سپتامبر ۲۰۲۵ پایان یافته و مرحله‌ی جدیدی از همکاری‌های امنیتی در زمینه‌ی مشاوره و توانمندسازی نیروهای امنیتی عراق آغاز می‌شود.

مشاور نخست‌وزیر عراق در پایان تأکید کرد که مأموریت‌های ائتلاف بین‌المللی در عراق تا سپتامبر ۲۰۲۶ به طور کامل پایان خواهد یافت.