استقرار مراکز گروه‌های مسلح و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در منطقه‌ی کرخ بغداد، موجب افزایش شدید جرائم و برهم زدن آرامش این بخش از پایتخت عراق شده است

7 ساعت پیش

طی چند ماه اخیر، استقرار پایگاه‌های گروه‌های مسلح و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در منطقه‌ی کرخ بغداد، آرامش این بخش از پایتخت عراق را مختل کرده و به افزایش چشمگیر جرائمی نظیر تیراندازی، قتل، سرقت و غارت منجر شده است.

در واکنش به این وضعیت، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور اتخاذ تدابیر شدید امنیتی را برای بازگرداندن آرامش به منطقه‌ی کرخ صادر کرده است.

آیه محمد، یکی از ساکنان منطقه‌ی کرخ، به کوردستان۲۴ گفت: «محله‌ی ما پیش از این بسیار آرام و بدون مشکل بود، اما افرادی از محله‌های دیگر بغداد، به‌ویژه از بخش رصافه، به کرخ آمده‌اند. این افراد وابسته به عشایر و آشوبگر هستند و زندگی ساکنان کرخ را که مردمی تحصیل‌کرده و آرام هستند، مختل کرده‌اند.»

با توجه به اینکه اکثر منازل مقامات و سرمایه‌داران عراقی در بخش کرخ واقع شده، وخامت اوضاع امنیتی این منطقه می‌تواند بر وضعیت امنیتی و اقتصادی کل عراق تأثیر بگذارد. به همین دلیل، فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق به اداره‌ی پلیس کرخ مأموریت داده است تا اقدامات امنیتی را تشدید کند.

عباس جبوری، کارشناس مسائل امنیتی، در این باره به کوردستان۲۴ گفت: «هرچند ساکنان کرخ مردمی تحصیل‌کرده و هوشیار هستند، اما افرادی با حمایت احزاب سیاسی از مناطق دیگر به اینجا آمده‌اند که در جرائمی مانند قتل و قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند.» وی افزود: «لازم است دستگاه امنیت ملی با همکاری شوراهای محلی، خانه‌به‌خانه به بازرسی و تحقیق بپردازند تا هویت و هدف این افراد مشخص شود.»

در دوران جنگ‌های فرقه‌ای بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، بخش کرخ بغداد عمدتاً سنی‌نشین و بخش رصافه شیعه‌نشین بود و درگیری‌های مکرری میان آن‌ها رخ می‌داد که به کشته شدن هزاران نفر منجر شد. پس از پایان آن درگیری‌ها، آرامش نسبی به کرخ بازگشت، اما بخش رصافه همچنان محل استقرار گروه‌های مسلح و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر باقی مانده و از بی‌ثباتی امنیتی رنج می‌برد.