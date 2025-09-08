فعال ترک تحت نظارت قضایی آزاد شد
اربیل (کوردستان٢٤)- یک نهاد مستقر در استراسبورگ امروز دوشنبه ۸ سپتامبر اعلام کرد یک فعال جوان ترک که پس از سخنرانی در شورای اروپا که در آن «عقبنشینی دموکراسی» در کشورش را محکوم کرده بود، دستگیر شده بود، تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
مارک کولز، رئیس کنگره، در بیانیهای گفت:«من از تصمیم امروز برای پایان دادن به بازداشت» انس هوچااوغلاری، نماینده جوانان ترکیه در کنگره مقامات محلی و منطقهای شورای اروپا، و «آزادی او تحت کنترل قضایی تا پایان محاکمه» استقبال میکنم.
هوچااوغلاری در ۵ اوت پس از ورود به فرودگاه اسنبوغای آنکارا و قبل از نگهداری در زندان سینکان در نزدیکی پایتخت ترکیه، دستگیر شد.
این فعال ۲۳ ساله حقوق بشر و LGBTQ در سخنرانی خود در استراسبورگ در اواخر ماه مارس، تنها چند روز پس از دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و چهره مخالف، «عقبنشینی دموکراسی» در ترکیه را مورد انتقاد قرار داد.
او همچنین پلیس ترکیه را به «نقض حقوق بشر» و «خشونت نامتناسب» علیه معترضانی که در سراسر کشور به خیابانها آمده بودند، متهم کرد.
با وجود آزادی، هوکاگولاری همچنان به دلیل انتشار اطلاعات نادرست و نفرت پراکنی تحت پیگرد قانونی است.
کولز با تاکید بر اینکه مقامات ترکیه باید «تمام اتهامات علیه انس را لغو کنند»، گفت: «تصمیم امروز اولین گام است.»
کنگره مقامات محلی و منطقهای که وظیفه تقویت دموکراسی محلی را بر عهده دارد، 306 عضو دارد و نماینده بیش از 130000 مقام محلی و منطقهای از 46 کشور عضو شورای اروپا است.
هر کشور همچنین نمایندهای را برای یک دوره یک ساله به استراسبورگ میفرستد تا جوانان را نمایندگی کند.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن